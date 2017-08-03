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"Народный Фронт" просит Порошенко не трогать процедуру избрания омбудсмена

Четверг, 3 августа 2017, 10:49

Фракция "Народный фронт" просит президента Петра Порошенко не менять недавно принятый закон о Конституционном Суде Украины.

Об этом говорится в заявлении фракции, размещенном на сайте.

"Народный фронт" убежден, что на президента осуществляется давление для того, чтобы закон был изменен вопреки здравому смыслу и были введены нормы, противоречащие доказанной юридической практике и принятому ранее решению Конституционного Суда ", - говорится в заявлении.

Фракция отмечает, что "изменение нормы избрания омбудсмена через открытое голосование во время сессионного заседания - соответствует правовой позиции, поскольку 2012 КСУ, опираясь на статью 84 Конституции Украины, признал неконституционным положение Регламента, которые предусматривали тайное голосование бюллетенями".

"Поэтому попытки внести изменения в действующий закон автоматически порождают правовой конфликт", - отметили в "Народном фронте".

В политсиле также считают, что именно открытое голосование за кандидатуру омбудсмена гарантирует ответственность каждого депутата, убирает возможные коррупционные интересы, которые могут возникать при тайном голосовании, и предоставляет избирателям возможность анализировать деятельность как своего депутата, так и парламента в целом.

"Народный фронт" напомнил, что парламент именно открытым голосованием избирает Председателя Верховной Рады, премьера, главу СБУ, Генпрокурора и т.д., но избрание омбудсмена по помешанной логикой выведено за скобки абсолютно нормальной практики.

"И последнее. В законе "О Конституционном Суде" введение открытой формы избрания омбудсмена не является уникальным. Так же отныне открытым голосованием, а не бюллетенями, будут избираться судьи КС. Это открытость перед обществом, которая, по нашему убеждению, является одной из ярких признаков демократии и парламентаризма ", - считают в НФ.

Как известно, 13 июля ВР приняла закон о КС во втором чтении и в целом.

Во время голосования произошло недоразумение при голосования поправки. Часть депутатов настаивает, что речь шла о сохранении процедуры избрания омбудсмена тайным голосованием. В свою очередь НФ настаивал, что эта поправка ни была проголосована, и теперь Омбудсмена будут выбирать в зале.

1 августа Порошенко подписал закон о КС и заявил, что в ближайшее время внесет на рассмотрение парламента законопроект о внесении изменений в законодательство в части назначения и увольнения уполномоченного Верховной Рады по правам человека (омбудсмена).

Среди депутатов БПП, Родины и других есть оговорка, что процедура открытого голосования за омбудсмена - выгодная Народный фронт, выдвигать на эту должность Людмилу Денисову.

Украинская правда

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