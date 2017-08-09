Омелян требует уволить все руководство "Укрзализныци"

Министр инфраструктуры Владимир Омелян считает, что, кроме замены Войцеха Балчуна, "Укрзализныце" необходимо обновить весь руководящий состав.

Об этом сообщает пресс-служба соответствующего министерства.

"Освобождение В.Балчуна - правильный шаг, хотя именно увольнение должно было произойти самое позднее в июне этого года по итогам соответствующего отчета в Правительстве... Теперь ключевое - полная замена всего руководящего состава Укрзализныци на профессиональный и действительно независимый", - цитируется заявление Омеляна.

Министр напомнил, что вопрос смены высшего руководства "Укрзализныци" поднимался им в течение последних 10 месяцев, что, наконец, и произошло.

Он похвалил работу правоохранительных органов по расследованию итогов деятельности руководства УЗ.

"Сейчас Генеральной прокуратурой и другими правоохранительными органами расследуется около 90 уголовных производств по фактам присвоения, растраты, завладения имуществом путем злоупотребления служебным положением. Кроме того, Балчун фактически самоустранился от исполнения обязанностей задолго до своего увольнения", - добавил Омелян.

Как сообщалось, 9 августа правительство назначило вместо Балчуна, который подал в отставку, временно исполняющим обязанности председателя правления ПАО "Укрзализныця" первого заместителя министра инфраструктуры Евгения Кравцова.

Украинская правда