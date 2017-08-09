Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Омелян требует уволить все руководство "Укрзализныци"

Среда, 9 августа 2017, 14:51

Министр инфраструктуры Владимир Омелян считает, что, кроме замены Войцеха Балчуна, "Укрзализныце" необходимо обновить весь руководящий состав.

Об этом сообщает пресс-служба соответствующего министерства.

"Освобождение В.Балчуна - правильный шаг, хотя именно увольнение должно было произойти самое позднее в июне этого года по итогам соответствующего отчета в Правительстве... Теперь ключевое - полная замена всего руководящего состава Укрзализныци на профессиональный и действительно независимый", - цитируется заявление Омеляна.

Министр напомнил, что вопрос смены высшего руководства "Укрзализныци" поднимался им в течение последних 10 месяцев, что, наконец, и произошло.

Он похвалил работу правоохранительных органов по расследованию итогов деятельности руководства УЗ.

"Сейчас Генеральной прокуратурой и другими правоохранительными органами расследуется около 90 уголовных производств по фактам присвоения, растраты, завладения имуществом путем злоупотребления служебным положением. Кроме того, Балчун фактически самоустранился от исполнения обязанностей задолго до своего увольнения", - добавил Омелян.

Как сообщалось, 9 августа правительство назначило вместо Балчуна, который подал в отставку, временно исполняющим обязанности председателя правления ПАО "Укрзализныця" первого заместителя министра инфраструктуры Евгения Кравцова.

Украинская правда

Темы: УкрзализныцяувольнениеМининфраструктуры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
Укрзализныця
"Укрзализныця" зарегистрировала в ЕС дочернюю компанию
УЗ назначает дополнительный поезд Интерсити+ из Киева в Харьков
УЗ запускает "горные шаттлы" из Львова в Ворохту
Последние новости
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:24
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
Все новости...
Реклама: