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Путин допускает участие Собчак в президентских выборах

Вторник, 5 сентября 2017, 11:20

Каждый человек имеет право выставить себя на выборы президента России в 2018 году, и Ксения Собчак не является исключением.

Об этом заявил президент России Владимир Путин, комментируя публикации о возможном участии Собчак в президентской гонке, передает ТАСС.

Он добавил, что об этом слышит в первый раз.

"Ну ради Бога", - сказал Путин.

"Каждый человек в соответствии с действующим законом, если он выдерживает требования закона, имеет право выставить свою кандидатуру, и Ксения Собчак не является здесь исключением", - добавил президент РФ.

Путин заключил, что успех или неудача Ксении Собчак будет зависеть от того, какую программу она предложит и как выстроит свою президентскую кампанию, если действительно будет баллотироваться.

При этом он считает преждевременным говорить о начале президентской избирательной кампании в РФ.

 "Я уже говорил и могу сказать еще раз: у нас, как только предвыборные кампании объявляют, сразу все перестают работать, это я знаю не понаслышке. Потому что сразу начинают думать о том, что будет после выборов, кто, где будет работать. Работать надо сейчас. Каждому на своем месте. Активно ", - сказал глава российского государства.

 Как известно, ранее СМИ сообщили, что в Кремле хотят сделать главным соперником Путина на выборах женщину. Среди "рассматриваемых 5–7 кандидатур" называли и Ксению Собчак.  

Однако Собчак заявила, что не собирается вести дела с администрацией Кремля.  

Позже в своем блоге на сайте радиостанции "Эхо Москвы" Собчак написала, что выборы 2018 года "были бы правильным вызовом для человека, который хочет вернуть политику в страну".

"И этот вызов адресован не только мне… (но – ред.) я сама решу: как и что мне делать. Никто не будет мной манипулировать, устраивая сливы и провокации в прессе. И как только я решу или решусь, вы узнаете это от меня лично", - подытожила Собчак. 

Темы: РосcиявиборыПутинСобчак
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