Доклад ООН: Россияне осудили Чийгоза за события до оккупации Крыма

Организация объединенных наций отметила, что заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза осудили в Крыму за события до оккупации полуострова.

Об этом сообщила председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер на презентации 19-о доклада ООН о ситуации с правами человека в Украине во вторник.

"Вчера Верховный суд Крыма приговорил Ахтема Чийгоза, заместителя председателя Меджлиса крымских татар к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Отмечаем, что этот приговор касается событий 26 февраля 2014 года, происходивших до оккупации Крыма, и этот приговор является фактическим исполнением законодательства РФ в Крыму", - подчеркнула Фрейзер.

Также докладчик отметила, что в оккупированном Крыму есть серьезные посягательства на свободу выражения мнений, мирных собраний и религий.

"Несмотря на ограничения, запрещающие большинство публичных собраний и организаций, считающихся оппозиционными к Российской Федерации, несколько человек решили провести одиночные пикеты в знак поддержки и преследования крымских татар, что привело к задержанию не менее 6 протестующих, преимущественно пожилых людей", - сказала Фрейзер.

Также она отметила, что 1 июня отменили регистрацию всех 22 приходов Свидетелей Иеговы в Крыму, в результате чего около 8 тісяч человек не могут свободно исповедовать свою веру.

Кроме того, ООН зафиксировала депортации крымчан, которіе не имели российского гражданства, согласно миграционными правилами России.

"Мы подчеркиваем, что Российская Федерация как оккупационное государство применяет эти законы в нарушении международного права и вопреки резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 68/262", - отметила Фрейзер.

Она также сообщила, что в сентябре ООН обнародует специальный доклад о ситуации с правами человека в Крыму.

Как известно, 11 сентября Российский суд в Крыму приговорил Ахтема Чийгоза к 8 годам колонии строгого режима.

Ахтема Чийгоза задержали в января 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014 года.

Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе из партии "Русское единство".

Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что украинская власть будет добиваться экстрадиции в Украину осужденного в аннексированном Крыму Ахтема Чийгоза.

Он также анонсировал на 13 сентября митинг в поддержку Чийгоза в Киеве.

Кроме того, Евросоюз и международная правозащитная организация Amnesty International требуют освободить незаконно осужденного заместителя председателя Меджлиса.