США за размещение миротворцев на Донбассе, в том числе на границе с РФ

Соединенные Штаты Америки выступают за размещение миротворцев ООН на украинском Донбассе на всей оккупированной территории, в том числе на границе с Россией, и настаивают, чтобы они имели широкий мандат.

Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Нойерт, передает Радио Свобода.

"Хочу четко подчеркнуть, что любые такие силы должны иметь широкий мандат - обеспечивать мир и безопасность на всей оккупированной территории Украины, до самой границы и включая границу с Россией, для того, чтобы избежать углубления или закрепление разделения Украины", - заявила она на брифинге в Вашингтоне.

Пресс-секретарь напомнила, что европейские государства, например, Германия, соглашаются в этом с США.

"Мы верим, что возможность миротворческих сил ООН на востоке Украины - это идея, которую, конечно, стоит изучить. Мы считаем, что это возможное способ защитить украинских граждан, независимо от национальности. Мы считаем, что это создает потенциал для восстановления суверенитета Украины и ее территориальной целостности ... ", - сказала Нойерт.

"Наша цель проста: мы бы хотели восстановления территориальной целостности Украины и также защиты украинцев, независимо от их религии, национальности или языка", - добавила она.

Нойерт также добавила, что США считают необходимым улучшить положение с безопасностью как первый шаг к урегулированию на оккупированной части Донбасса.

"Мы неоднократно призывали Россию обеспечить настоящий и устойчивый режим прекращения огня. Мы бы хотели, чтобы она пошла на разведение сил вдоль линии контакта, вывела тяжелые вооружения и дала полный, беспрепятственный и безопасный доступ международным наблюдателям, включая международную границу", - заявила пресс-секретарь Госдепартамента.

Как сообщалось, 5 сентября Россия по поручению президента Владимира Путина направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генсекретаря ООН и председателю Совета безопасности ООН.

По утверждению Путина, миротворцы могут только на линии разграничения сторон - для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ. Кроме того, ввести миротворцев на восток Украины можно только после разведения сторон и отвода тяжелой техники, и только по согласованию с представителями т. Н "ДНР" и "ЛНР", заявил президент РФ.

Представители Украины в трехсторонней контактной группе по решению конфликта на Донбассе заявили, что Путин подменяет понятия и обесценивает саму идею миротворцев.

Представитель Украины при ООН Владимир Ельченко сообщил, что у Украины готова своя резолюция по миротворцам. При этом, как сообщил глава МИД Павел Климкин, Украина еще не подавала в Совбез это проект, поскольку перед этим необходимо выработать общую позицию с коллегами и партнерами.

Президент Петр Порошенко 7 сентября заявил, что миротворческая миссия ООН должна действовать на всей территории Донбасса, а не только на линии соприкосновения, в миссии не должно быть россиян, не может и речи идти о согласовании ее введения с боевиками, также она не должна означать отмену или ослабление антироссийских санкций.