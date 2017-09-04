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Луценко: Заказчик убийства Вороненкова находится в России

Понедельник, 4 сентября 2017, 17:49
Луценко: Заказчик убийства Вороненкова находится в России

Заказчик убийства экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова находится на территории России.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко на брифингу в понедельник.

"Могу сейчас коротко сказать одно: заказчик находится на территории Российской Федерации. Он имеет отношение к преступным кругам Российской Федерации, а также оживленные контакты со спецслужбами Российской Федерации", - сказал Луценко.

Генпрокурор отметил, что исполнителями, в основном, были граждане Украины.

"Большинство из них идентифицированы. И те, на кого есть соответствующие доказательства, задержаны", - добавил он.

Также Луценко рассказал, что следствие еще около двух месяцев назад получило "всю необходимую информацию", чтобы понять, кто является заказчиком и исполнителями в этом деле.

"Сейчас, кроме одного очень важного лица, все остальные установлены и задержаны. Несколько месяцев мы ищем этого одного человека", - подчеркнул он.

Кроме того, Луценко сказал, что в ближайшее время Гернпрокуратура предоставит развернутую информацию по расследованию убийства.

Как известно, 23 марта 2017 года около гостиницы "Премьер" в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, который получил украинское гражданство.

Раненый охранник подстрелил напавшего. Убийцей оказался экс-боец батальона "Донбасс" Павел Паршов – он умер в больнице.

16 июня в Павлограде задержали активиста Ярослава Тарасенко, который был знаком с Паршовым и подозревается в соучастии в резонансном убийстве (ч. 2 ст. 115 УК). Следователи считают, что Тарасенко привез киллера под гостиницу.

Вороненков был свидетелем по делу об измене экс-президента Украины Виктора Януковича.

Следствие считает приоритетной версию вмешательства Российской Федерации.

Олег Твердь, УП

Темы: ВороненковРосcияЛуценкоГенпрокуратура
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