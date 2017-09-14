В ГПСУ допускают, что границу могли "заминировать" сторонники Саакашвили

В пограничной службе подозревают, что ложное сообщение о минировании пункта пропуска "Шегини" 10 сентября могли сделать сторонники Саакашвили.

Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян.

По его словам, после того как 10 сентября пограничники получили от СБУ информацию о возможном минировании ПП "Шегини", они, "как и предусмотрено планом локализации кризисных ситуаций, прекратили движение, оповестили службы в пункте пропуска, сообщили коллегам со смежной стороны и осуществили эвакуацию людей из режимной зоны".

Пресс-секретарь добавил, что по факту проверки пункта пропуска подразделение разминирования МВД составило соответствующий акт.

"В то же время, если предположить, что звонок поступил от группы провокаторов из числа сторонников Саакашвили, то таким образом была освобождена территория пункта пропуска для дальнейшего штурма и беспрепятственного передвижения к государственной границе... Так ли это? Установит следствие", - пишет он.

По словам Слободяна, анонима, который сообщил о минировании, сейчас ищут.

Как известно, сообщение о том, что пограничный пункт пропуска "Шегини" заминирован, поступило от анонима на телефон "102". Эту информацию СБУ передала пограничникам.

10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили, экстрадиции которого требует Грузия, прорвался в Украину с территории Польши.

Когда это происходило пограничники сообщили, что, "по информации оперативного дежурного СБУ по Львовской области, переход "Шегини" заминирован".

Позже экс-президент Грузии заявил, что считает свои действия законными, поскольку пересекал государственную границу "в условиях крайней необходимости в целях спасения жизни людей в пункте пропуска из-за его минирования".

Как рассказал адвокат Саакашвили Маркин Галабала, после объявления о закрытии пропускного пункта из-за "минирования" они обратились к генералу, который там присутствовал, чтобы он их эвакуировал. "Нам было отказано", - утверждает адвокат.

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Украинская правда