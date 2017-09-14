"Яценюк" на фото из дела СК РФ оказался соратником Корчинского

Человеком, которого российская экспертиза идентифицировала как Арсения Яценюка, что стало основанием для обвинения украинского экс-премьера в участии в боевых действиях в Приднестровье и Чечне, является соратник Дмитрия Корчинского Вячеслав Артеменко.



Об этом он сам сказал в комментарии "Украинской правде".

Артеменко подтвердил, что участвовал в боевых действиях в Приднестровье и Чечне и это также зафиксировано в литературных произведениях, в частности в книге лидера организации "Братство" Дмитрия Корчинского "Война в толпе".

По его словам, фотография сделана в Рашкове (Приднестровье, Молдова), где Артеменко командовал гарнизоном УНА-УНСО.

"Меня там фотографировали, хотя у меня лично нет фотографий из Приднестровья. Я осознавал последствия и сейчас осознаю. Я не интересуюсь своим прошлым, я его прожил", - сказал Артеменко, отметив, что сейчас "мирно выращивает арбузы".



Сам Корчинский в комментарии "Украинской правде" также подтвердил, что на фотографии, которую в среду обнародовала пресс-секретарь Яценюка, изображен Артеменко.

13 сентября стало известно, что россияне обвиняют украинского экс-премьера Арсения Яценюка не только в участии в боевых действиях в Чечне, но и в Приднестровье.

Результаты российской экспертизы, датированной 2015 годом, из материалов дела СК РФ обнародовала пресс-секретарь Яценюка Ольга Лаппо.

Позже в сети появилось сообщение, что "настоящие ветераны УНА-УНСО, которые принимали участие в том конфликте, идентифицировали молодого человека в очках с фотографии 1992 года как Вячеслава Артеменко.

Валентина Романенко, УП