Суд перенес избрание меры пресечения Лавриновичу на пятницу

Печерский райсуд Киева перенес рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения экс-министру юстиции Александру Лавриновичу на 15 сентября.

Соответствующее решение суд принял в связи с неявкой адвоката.

В то же время в прокуратуре заявили о намерении инициировать назначение государственного защитника в случае неявки в пятницу адвоката Лавриновича.

Генеральная прокуратура просит суд избрать Лавриновичу меру пресечения в виде ареста.

Прокуратура подозревает Лавриновича в совершении действий, направленных на захват государственной власти, совершенных по сговору.

Накануне Александр Лавринович после допроса в ГПУ, который длился два с половиной часа, заявил журналистам, что "не услышал ничего нового", и добавил, что не видит в своих действиях по изменению Конституции-2010 ничего незаконного.

Генеральный прокурор Юрий Луценко ранее заявил, что Лавринович является соучастником "конституционного переворота".

Александру Лавриновичу и Виктору Януковичу инкриминируют возвращение к Конституции в редакции 1996 года без решения Верховной Рады.

Конституционный суд Украины в 2010 году признал неконституционным политреформу 2014 года, внесшую изменения в Основной закон, и признал ее недействительной.

Это решение означало возвращение страны к президентско-парламентской форме правления с восстановлением части утраченных полномочий президента.

Но, вопреки конституционному требованию о том, что вносить изменения в Основной закон может только Верховная Рада Украины, тогда, по сути, именно решение КСУ фактически вернуло действие Конституции 1996 года и отменило политреформу 2004 года - без участия единственного уполномоченного на это органа, парламента.

Радио Свобода