Трамп: У США есть "эффективные и огромные" средства, чтобы ответить КНДР

Соединенные Штаты располагают "эффективными и огромными" средствами для того, чтобы ответить на угрозы Северной Кореи.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отметив, что уверен в этом "как никогда раньше", пишет Голос Америки.

"Америку и ее союзников невозможно запугать. Мы защитим наших граждан, нашу страну и нашу цивилизацию от всех, кто осмелился угрожать нам. Это касается и режима в Северной Корее, который снова продемонстрировал полное презрение к своим соседям и всему мировому сообществу", - заявил Трамп, обращаясь к военнослужащим на авиабазе "Эндрюс".

Ранее советник Трампа по нацбезопасности Герберт Макмастер заявил, что администрация США не исключает использования военной силы против Пхеньяна.

Как известно, в пятницу КНДР осуществила очередной ракетный пуск.

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея стремится достичь военного паритета с Соединенными Штатами Америки.

В свою очердеь советник Трампа по нацбезопасности Герберт МакМастер заявил, что у США есть военный вариант борьбы с Северной Кореей, но он не предпочтителен.

Участники внеочередного заседания Совбеза ООН, созванного по факту последнего испытания, выступили с требованием от Северной Кореи прекратить "провокационные" запуски ракет, но воздержались от введения новых санкций.



Перед этим, 3 сентября Северная Корея заявила об испытаниях водородной бомбы, которую можно установить на баллистическую ракету.

11 сентября Совет Безопасности ООН одобрил новые санкции в отношении КНДР.