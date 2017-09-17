Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава Ради Федерації РФ "не бачить логіки" в миротворцях на кордоні

Неділя, 17 вересня 2017, 12:22
Глава Ради Федерації РФ не бачить логіки в миротворцях на кордоні

Голова Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко заявила, що не бачить логіки в пропозиції Держдепу США розмістити миротворців ООН на кордоні Росії і України.

"Логіки ніякої в цій пропозиції я не бачу", - заявила спікер СФ журналістам після зустрічі зі спікером Меджлісу Туркменії Акджою Нурбердиєвою, передає ТАСС.

Матвієнко нагадала, що президент Росії Володимир Путін дав доручення МЗС РФ звернутися до ООН з запитом на розміщення миротворців у зоні конфлікту в Донбасі.

"Йшлося про те, що сьогодні на території Донбасу, на лінії зіткнення працює місія ОБСЄ. І миротворці потрібні, щоб забезпечити безпеку ОБСЄ, тому що у ОБСЄ немає можливості збройної охорони тих співробітників, які беруть участь в цій місії", - сказала вона.

"Якщо співробітники ОБСЄ будуть не тільки на лінії зіткнення (а вони їздять по всій території), то, природно, миротворці будуть супроводжувати їх по всій території, але супроводжувати, забезпечуючи безпеку. Іншого сенсу в цих миротворцях немає", - переконана Матвієнко.

За її словами, "якщо хтось починає вже диктувати якісь інші умови, то вони не розуміють, що відбувається в зоні конфлікту".

"Там є українська сторона, але є і сторона Донецька і Луганська, які також мають право голосу, мають свою позицію і думку", - сказала Матвієнко.

"А ті, хто хотів би оточити жителів самопроголошених республік Донбасу колючим дротом і знищити просто цих людей, я думаю, цей задум ні у кого не пройде", - уклала вона.

Як повідомлялося, 14 вересня речник Державного департаменту США Гезер Науерт заявила, що США виступають за розміщення миротворчої місії ООН на всій окупованій території Донбасу, зокрема на українсько-російському кордоні, та надання їм широкого мандата.

16 вересня спецпредставник США з питань України Курт Волкер назвав три критерії, за яких США вважатиме миротворчу місію на Донбасі "справжньою" і гідною підтримки. Зокрема, за його словами, миротворці мають контролювати український бік російсько-українського кордону.

Українська сторона також неодноразово озвучувала цю вимогу. 

Як відомо, офіційний Кремль дотримувався позиції, що миротворців ООН варто залучити лише на лінії зіткнення на Донбасі і узгодити їх участь із бойовиками ОРДЛО.

У Києві такий варіант назвали шизофренічним

11 вересня після телефонної розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель президент РФ Володимир Путін заявив про готовність врахувати в ініціативі про миротворців ООН на Донбасі їхнє право охороняти місію ОБСЄ не тільки на лінії зіткнення, але і в інших місцях.

Більше про перспективи введення миротворців ООН на Донбас читайте в матеріалі "Ігри в дипломатію. Чому Путін заговорив про миротворців на Донбасі".

Українська правда 

Теми: РосіямиротворціСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

Усі новини...
Росія
У Чехії звільнили офіціанта, який збиткувався з українки, увімкнувши гімн Росії
В МВС ідентифікувати понад 61 тисячу окупантів, які загинули в Україні
З'явилися свіжі фото пошкодженого судна окупантів "Оленегорский горняк"
Останні новини
17:33
Прем'єр Польщі: Не дозволю нікому в уряді будувати позицію на антиукраїнських настроях
17:30
Українська "Вікіпедія" є 14-ю у світі за кількістю статей
17:23
Росія планує побудувати сміттєзвалища на окупованих територіях України – спротив
17:15
фотоРакетна атака РФ: у Чернігові пошкоджено понад 20 будинків і магазини
17:09
доповненоУ Києві в ТРЦ сталася пожежа в дитячій кімнаті, евакуювали 200 людей
17:08
Діти, які живуть ближче до природи, мають більш міцні кістки – вчені
17:00
Повітряні сили про результати атаки РФ 13 січня: Ракети гірше летять, українська РЕБ діє
16:57
В австрійській компанії, яка працює у РФ розкритикували експорт українського цукру в ЄС
16:42
Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС
16:33
Кулеба закликав ЄС та G7 зупинити постачання до РФ товарів подвійного призначення
Усі новини...
Реклама: