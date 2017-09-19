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Кириленко: В России на 8 миллионов украинцев ни одной украинской школы

Вторник, 19 сентября 2017, 16:30

Государственная Дума Российской Федерации демонстративно беспокоится о правах русскоязычного населения в Украине, но не заботится о правах украинцев в России.

Об этом вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко написал в Twitter.

"Госдума РФ засуетилась из-за закона об образовании. Забыли в заявлении только сообщить, сколько в РФ украинских школ на 8 миллионов украинцев. Ни одной!", – заявил он.

Как известно, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, запускающий реформу. Он, в частности, определяет, что обучение будет идти на государственном языке.

Глава Верховной Рады Андрей Парубий 19 сентября подписал принятый закон "Об образовании", несмотря на критику стран-соседей.

Закон раскритиковали Румыния, Польша, Болгария, Молдова, Россия, а особенно остро –  Венгрия.

В Госдуме РФ подготовили заявление об "акте насильственной украинизации".

Парламент Венгрии осудил украинский закон об образовании: якобы он нарушает права венгров на Закарпатье.

Министр иностранных дел Павел Климкин уверял, что Украина гарантирует свободное развитие языков национальных меньшинств.

Руководство МИД и Минобразования встретилось с представителями дипломатических миссий 11 стран, представителями Совета Европы, ОБСЕ относительно закона об образовании. Украина предложила Совету Европы провести экспертизу 7 статьи закона.

Алена Рощенко, УП

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Темы: языкзаконодательствоРосcияКириленко
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