Кириленко: В России на 8 миллионов украинцев ни одной украинской школы

Государственная Дума Российской Федерации демонстративно беспокоится о правах русскоязычного населения в Украине, но не заботится о правах украинцев в России.



Об этом вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко написал в Twitter.



"Госдума РФ засуетилась из-за закона об образовании. Забыли в заявлении только сообщить, сколько в РФ украинских школ на 8 миллионов украинцев. Ни одной!", – заявил он.

Госдума РФ заметушилася щодо Закону про освіту.Забули у заяві лише повідомити скільки у РФ українських шкіл на 8 млн українців.Немає жодної! — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) September 19, 2017

Как известно, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, запускающий реформу. Он, в частности, определяет, что обучение будет идти на государственном языке.

Глава Верховной Рады Андрей Парубий 19 сентября подписал принятый закон "Об образовании", несмотря на критику стран-соседей.



Закон раскритиковали Румыния, Польша, Болгария, Молдова, Россия, а особенно остро – Венгрия.

В Госдуме РФ подготовили заявление об "акте насильственной украинизации".

Парламент Венгрии осудил украинский закон об образовании: якобы он нарушает права венгров на Закарпатье.



Министр иностранных дел Павел Климкин уверял, что Украина гарантирует свободное развитие языков национальных меньшинств.



Руководство МИД и Минобразования встретилось с представителями дипломатических миссий 11 стран, представителями Совета Европы, ОБСЕ относительно закона об образовании. Украина предложила Совету Европы провести экспертизу 7 статьи закона.



Алена Рощенко, УП