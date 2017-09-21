Силовики обыскали компании, строившие лагерь "Виктория"

В среду правоохранители провели обыски в компаниях, которые строили и реконструировали детский лагерь "Виктория" в Одессе, где в результате пожара погибли трое детей.

Об этом сообщила пресс-служба одесской прокуратуры.

"Прокуратура Одесской области совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в Одесской области и Управлением защиты экономики органов полиции в Одесской области в ходе расследования всех обстоятельств, приведших к гибели детей в лагере "Виктория", 20 сентября провели санкционированные обыски на предприятиях, осуществляющих строительство и реконструкцию корпусов детского оздоровительного комплекса", - говорится в сообщении.

Кроме того, правоохранители провели следственные действия и изъяли документацию у субъекта хозяйствования, который осуществлял огнезащиту деревянных конструкций, и у заказчика сигнализации.

"Также сейчас следствие изучает соответствующую финансовую документацию об открытии и распоряжение счетами, движение, получение средств на указанные мероприятия и т.д.", - добавила пресс-служба.

Как сообщалось, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка, где погибли трое детей.

Также в больницу были доставлены двое детей 2006 года рождения: девочка с диагнозом ушиб позвоночника и тупая травма живота, мальчик - отравление продуктами горения.

Премьер Владимир Гройсман поручил создать следственную группу, которая должна установить все обстоятельства пожара в Одесском детском лагере.

18 сентября суд постановил взять под стражу без права на залог директора детского лагеря. Также суд дал разрешение на арест без права на залог воспитательницы лагеря.

Правоохранители в ДСНС в Одесской области, Киевской районной администрации Одессы и Одесском горсовете изъяли документы по вводу в эксплуатацию, функционированию и проверках в лагере.