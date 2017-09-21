Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Силовики обыскали компании, строившие лагерь "Виктория"

Четверг, 21 сентября 2017, 11:19

В среду правоохранители провели обыски в компаниях, которые строили и реконструировали детский лагерь "Виктория" в Одессе, где в результате пожара погибли трое детей.

Об этом сообщила пресс-служба одесской прокуратуры.

"Прокуратура Одесской области совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в Одесской области и Управлением защиты экономики органов полиции в Одесской области в ходе расследования всех обстоятельств, приведших к гибели детей в лагере  "Виктория", 20 сентября провели санкционированные обыски на предприятиях, осуществляющих строительство и реконструкцию корпусов детского оздоровительного комплекса", - говорится в сообщении.

Кроме того, правоохранители провели следственные действия и изъяли документацию у субъекта хозяйствования, который осуществлял огнезащиту деревянных конструкций, и у заказчика сигнализации.

"Также сейчас следствие изучает соответствующую финансовую документацию об открытии и распоряжение счетами, движение, получение средств на указанные мероприятия и т.д.", - добавила пресс-служба.

Как сообщалось, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка, где погибли трое детей.

Также в больницу были доставлены двое детей 2006 года рождения: девочка с диагнозом ушиб позвоночника и тупая травма живота, мальчик - отравление продуктами горения.

Премьер Владимир Гройсман поручил создать следственную группу, которая должна установить все обстоятельства пожара в Одесском детском лагере.

18 сентября суд постановил взять под стражу без права на залог директора детского лагеря. Также суд дал разрешение на арест без права на залог воспитательницы лагеря.

Правоохранители в ДСНС в Одесской области, Киевской районной администрации Одессы и Одесском горсовете изъяли документы по вводу в эксплуатацию, функционированию и проверках в лагере.

Темы: Одессаполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
Одесса
В Одессе прогремел взрыв – СМИ
НАПК: Одесский военком Борисов незаконно обогатился на 188 млн
Одессу могут защитить дополнительные системы SAMP/T или Patriot – Зеленский
Последние новости
02:44
Лидер республиканцев в Сенате считает, что вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
Все новости...
Реклама: