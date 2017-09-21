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Закарпатский облсовет также просит ветировать закон об образовании

Четверг, 21 сентября 2017, 15:57

Закарпатский областной совет принял обращение к президенту Петру Порошенко с требованием ветировать новый закон "Об образовании".

За соответствующее решение 21 сентября проголосовала 38 из 56 депутатов облсовета, сообщает корреспондент "Укринформа".

Не поддержали такое решение депутаты от "Единого центра" и "Батькивщины".

Под зданием облсовета в Ужгороде в это время собралось несколько десятков активистов, выступающих в поддержку закона "Об образовании" и против этого обращения.

Пресс-служба облсовета Закарпатья сообщает, что обращение касательно закона "Об образовании" внесли на рассмотрение первым – внеочередно, по ходатайству более трети депутатов.

Председательствующий отметил, что представители 4-х фракций облсовета считают, что принятый Верховной Радой 5 сентября закон ограничивает права всех национальных меньшинств на обучение на родном языке, а сам закон противоречит: Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, закону Украины "О национальных меньшинствах в Украине" и международным договорам.

Глава облсовета Михаил Ривис отметил, что Закарпатье – многонациональная область, где положения Европейской хартии региональных языков применяются сразу в трем языкам – румынскому, словацкому и венгерскому.

Он напомнил, что глава ОГА Геннадий Москаль уже призвал президента ветировать или вернуть парламенту с поправками принятый закон "Об образовании".

Ривис добавил, что еще 7 декабря 2016 года облсовет предложил включить в законопроект "Об образовании" №3491-д норму, которая бы давала представителям национальных меньшинств и коренных народов право на обучение на родном языке одновременно с украинским языком в местах компактного проживания таких лиц.

При обсуждении 21 сентября депутат Андрей Шекета сказал, что закон на самом деле хороший, в него внесены 196 поправок от различных политических сил, но ни одной – от венгров. Чтобы не отправить хороший закон в небытие из-за 7 статьи, он предложил отправить его на экспертизу в Венецианскую комиссию.

Накануне украинские национально-патриотические организации Закарпатья призвали облсовет не голосовать за "антиукраинской проект обращения к президенту" об образования.

Также 20 сентября в Ужгороде патриоты пикетировали генконсульство Венгрии из-за критики венгерских властей украинского закона "Об образовании".

5 сентября Верховная Рада приняла закон "Об образовании", который, в частности, предусматривает обучение на государственном языке и переходный период до 1 сентября 2020 года для детей, поступивших на учебу в 1 сентября 2018 года и сейчас учащихся на языках нацменьшинств.

С 1 сентября следующего года дошкольное и начальное образование дети могут получать на языке соответствующего национального меньшинства, параллельно изучая государственный. С 5 класса дети национальных меньшинств будут начинать учиться на государственном языке, а язык нацменьшинства изучать как отдельную дисциплину.

Если язык нацменьшинства относится к языкам Европейского Союза, возможно преподавание также на нем одной или нескольких дисциплин.

Ряд стран, имеющих большую диаспору в Украине, выразили протест по поводу принятого закона. Статью 7 закона "Об образовании" направили на экспертизу в Совет Европы.

Темы: языкобразованиезаконодательствоЗакарпатьеместная власть
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