Манафорту "аукается" отчет по Тимошенко для Януковича – СМИ

5 лет назад американский политтехнолог Пол Манафорт заказал юридической фирме Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom из Нью-Йорка отчет, который власти Виктора Януковича планировали использовать для оправдания заключения Юлии Тимошенко.

Как пишет The New York Times со ссылкой на два посвященных источника, теперь Министерство юстиции США требует от этой фирмы информацию и документы о работе в интересах команды Януковича.



Запрос поступил на фоне расследования о возможном вмешательстве России в ход выборов в США в 2016 году и о связях окружения Трампа с представителями Кремля.



Неизвестно, является ли он частью этого расследования, однако, считает издание, это указывает на риски консультирование американскими юристами и лоббистами авторитарных правительств.

По данным источников, в прошлом месяце американские прокуроры попросили суд о допросе должностных лиц как минимум двух фирм по лоббированию и связям с общественностью, которые работали с Манафортом над "кейсом" Януковича, – Mercury Public Affairs и the Podesta Group.



Этим фирмам заплатили более 1,1 млн долларов за поддержку Януковича в среде американских политиков и лидеров мнений, чьи выводы тоже использовала фирма Skadden.



Источник, знакомый с запросами, говорит, что вызовы представителей Mercury и Podesta касались денег Манафорта.

Как известно, экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт в Украине фигурировал в материалах дела по т. н. "черной бухгалтерии" партии Виктора Януковича. Он признавал, что в 2012-2013 годах получил 17 млн долларов от "Партии регионов".

Но в июне 2017 года выяснилось, что его подписи не было ни на одной из страниц "амбарной книги" ПР.

Кроме того, по данным СМИ, американские следователи прослушивали Пола Манафорта до и после выборов в США из-за опасений относительно его связей с Кремлем.

Он якобы предлагал близкому к Кремлю олигарху Олегу Дерипаске информировать его о ходе президентской кампании в США в 2016 году.

В августе этого года агенты ФБР провели обыск в доме Манафорта – изъяли документы и другие материалы в рамках расследования о вмешательстве России в выборы США.

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Алена Рощенко, УП, дополнено

