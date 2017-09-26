АП: законопроект о реинтеграции Донбасса практически готов

Заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев уверяет, что законопроект о реинтеграции отдельных районов Донбасса является "практически готовым".

Об этом он заявил в эфире "Радио Свобода".

"Законопроект практически готов, мы провели консультации с ключевыми партнерами, поэтому для них это не является сюрпризом. Этот проект является важным в контексте возможного развертывания миротворческой миссии на Донбассе - поскольку мы не хотим, чтобы Россия участвовала в этих операциях. Мы должны на законодательном уровне закрепить этот процесс ", - сказал Елисеев.

Он отметил, что законопроект соответствует обязательствам Украины согласно минским соглашениям и это будет способствовать политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Донбассе.

Также Елисеев добавил, что, по его мнению, документ "должен быть представлен и в парламенте и как можно быстрее проголосован". Но при этом он не уточнил, когда этот законопроект могут представить на рассмотрение в Верховную Раду.

Ранее народный депутат Ирина Луценко заявила о том, что закон о реинтеграции Донбасса почти готов и осталось решить вопрос введения в регион миротворческой миссии.

Законопроект будет внесен в Верховную Раду после того, как его одобрит Совет национальной безопасности и обороны.

Как известно, законопроект о реинтеграции Донбасса должен определить, когда и каким образом Украина приблизит время возвращения оккупированных Россией частей Донецкой и Луганской областей.

Украинская правда