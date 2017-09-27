Сытник: Без антикоррупционного суда реформы не будет

Директор Национального антикоррупционной бюро Артем Сытник считает, что если Специализированный антикоррупционный суд не будет создан, антикоррупционная реформа обречена на провал.

Об этом он сказал в среду в ходе экспертной дискуссии в Киеве на тему антикоррупционных рисков в судебной системе, передает "Интерфакс-Украина".

Он также назвал обманом инициативу создания антикоррупционных палат вместо соответствующего суда.

Сытник отметил, что Украине необходим антикоррупционный суд как специализированный орган для отдельной категории дел, а в Верховном суде должна быть создана антикоррупционная палата, уже в качестве кассационной инстанции.

"Важно создание именно первой инстанции, потому что первая инстанция решает, есть ли доказательства для вынесения обвинительного приговора", - подчеркнул директор НАБУ.

Он отметил, что в этом по сути нет ничего нового, поскольку в Украине уже функционируют специализированные суды.

"Мы видим, что рассмотрение таких дел (по коррупции – ред.) связано с особым давлением на судей, с особыми условиями рассмотрения этих дел", - отметил Сытник, добавив, что "создание такого суда в первую очередь убирает объективные причины, которые мешают рассмотрению дел, которые мы уже передали в суд".

Комментируя заявления о возможности создания антикоррупционных палат вместо такого суда, директор НАБУ сказал: "Появляется такой вариант создания палат - это очень циничный обман, который фактически не только не улучшит, но и ухудшит ситуацию, потому что государство признало, что необходимо проводить судебную реформу... а предлагается из тех судей, которые сейчас работают... создать специализированные палаты".

По его словам, инициатива создания антикоррупционных палат в районных и апелляционных судах выглядит "циничной спекуляцией", так как потребует около 2 тысяч антикоррупционных судей.

Директор НАБУ пояснил, что единственный конституционный формат создания антикоррупционной палаты - только в кассационной инстанции.

"Предлагается создание отдельной ветви специализированных судов и все... если этот суд не будет создан... в 2018 году, то, по моему убеждению, вся антикоррупционная реформа обречена на провал, потому что все аресты, задержания и решения в виде направления дел в суд... не устраивают ни общество, ни наших стратегических международных партнеров", - подытожил Сытник.

В этом контексте он выразил убеждение, что сейчас "самый удачный момент, чтобы администрация президента внесла этот законопроект в парламент... И парламент должен доказать наличие у него политической воли, чтобы завершить антикоррупционных реформу, которая так удачно начиналась, но тормозится с связи с тем, что сейчас просто банально нет судебной инстанции, которая способна поставить точку в резонансных делах".

Ранее Сытник заявлял, что формирование в обычных украинских судах антикоррупционных палат вместо создания специализированного антикоррупционного суда невозможно ни с логистической, ни с юридической точки зрения.

Как сообщалось, бывший госсекретарь США Джон Керри считает, что президент Порошенко неправ в публичной позиции по антикоррупционному суду.

Комментируя заявление Порошенко о том, что создание антикоррупционного суда в Украине может подождать, поскольку ни в Европе, ни в США нет таких судов, Керри отметил, что в США каждый суд - антикоррупционный.