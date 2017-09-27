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Один или два: ГСЧС не может определиться с числом раненых в Калиновке

Среда, 27 сентября 2017, 14:48

Госслужба по чрезвычайным ситуациям в среду утром говорила о двух травмированных при взрывах в Калиновке, позже - об одном, а теперь - снова о двух.

"По оперативной информации, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения", - говорится в последнем сообщении по состоянию на 13:00.

Такое же количество спасательная служба указывала по состоянию на 10:00. Но уже в 12 на сайте ГСЧС заявили, что "травмирование второго человека не подтвердилось", поэтому пострадавшим считается только один человек.

При этом следует отдать должное государственной службе - она точно знает, что погибших в результате чрезвычайной ситуации нет.

Кроме того, по информации спасателей, пиротехники совместно с полицейскими выполняют заявки от населения об изъятии обнаруженных взрывоопасных предметов. Уже выполнено 13 из 26 заявок.

Как известно, вечером 26 сентября произошел пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе города Калиновка Винницкой области. Это привело к детонации снарядов.

По фактам взрывов в Калиновке открыто дело с предварительной квалификацией "диверсия".

Украинская правда

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Темы: ГСЧСчрезвычайное происшествиеВинницкая областьжертвы
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