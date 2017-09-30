Германия призвала РФ освободить Умерова и Семену

Правительство Германии осудило незаконные приговоры РФ на территории аннексированного Крыму и призвало освободить заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и журналиста "Радио Свободы" Николая Семену.

Об этом заявила заместитель спикера правительства Германии Ульрике Деммер в Берлине 29 сентября, передает "Европейская правда".

По ее словам, эти незаконные приговоры лишь подтвердили критический доклад ООН о ситуации с правами человека в незаконно аннексированном Россией Крыму, а тюремное заключение в отношении Умерова является еще одним доказательством преследования со стороны России.

Деммер обратила внимание на то, что оба приговора были вынесены неавторизованными российскими инстанциями в незаконно аннексированном Крыму.

В федеральном правительстве Германии призвали освободить Умерова и Семену.

Как известно, 22 сентября суд в аннексированном Крыму объявил приговор крымском журналисту, автору "Радио Свобода" и "Крым. Реалии" Николаю Семене - 2,5 года условно с испытательным сроком на три года и запретом заниматься публичной деятельностью в течение 3 лет.

Семена обвиняется российскими властями в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России.

Защита Семены обжаловала приговор.

27 сентября подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд вынес приговор по делу Ильми Умерова и назначил ему наказание в виде двух лет колонии-поселения.

Защита Умерова подала апелляцию на его приговор.