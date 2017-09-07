В Украину возвращается лето – синоптик

С пятницы, 8 сентября, температура воздуха в Украине начнет повышаться.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Завтра лето на мягких лапках попытается вернуться в Украину", - написала она.

По словам Диденко, в Украине постепенно начнет теплеть - в южной части днем воздуха прогреется до 24-27 градусов выше нуля, в целом в большинстве областей будет + 18... + 23, на севере - от 17до 21 градуса тепла.

"В пятницу будет солнце, шикарное естественное освещение, не жалейте фотокадров на детей, уличных котов, астры и на роскошной формы и цветов облака", - отметила синоптик.

По ее информации, дождь возможен в восточных областях Украины, ночью - также в Полтаве и Запорожье. На остальной территории будет преобладать сухая погода.

В Киеве 8 сентября будет сухо и довольно тепло, в течение дня + 18... + 20 градусов.

Диденко сообщила, что на выходных и в начале следующей недели потепление в Украине усилится – температура достигнет 25-30 градусов выше нуля.

"Будет душевная погода", - заверила синоптик.

Украинская правда