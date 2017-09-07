В Украину возвращается лето – синоптик
С пятницы, 8 сентября, температура воздуха в Украине начнет повышаться.
Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.
"Завтра лето на мягких лапках попытается вернуться в Украину", - написала она.
По словам Диденко, в Украине постепенно начнет теплеть - в южной части днем воздуха прогреется до 24-27 градусов выше нуля, в целом в большинстве областей будет + 18... + 23, на севере - от 17до 21 градуса тепла.
"В пятницу будет солнце, шикарное естественное освещение, не жалейте фотокадров на детей, уличных котов, астры и на роскошной формы и цветов облака", - отметила синоптик.
По ее информации, дождь возможен в восточных областях Украины, ночью - также в Полтаве и Запорожье. На остальной территории будет преобладать сухая погода.
В Киеве 8 сентября будет сухо и довольно тепло, в течение дня + 18... + 20 градусов.
Диденко сообщила, что на выходных и в начале следующей недели потепление в Украине усилится – температура достигнет 25-30 градусов выше нуля.
"Будет душевная погода", - заверила синоптик.
Украинская правда