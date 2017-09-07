В Україну повертається літо – синоптик

Із п'ятниці, 8 вересня, температура повітря в Україні почне підвищуватись.

Про це повідомила у Facebook синоптик Наталія Діденко.

"Завтра літо на м'яких лапах спробує повернутися в Україну", - написала вона.

За словами Діденко, в Україні поступово почне теплішати - у південній частині денна температура повітря становитиме 24-27 градуси вище нуля, загалом у більшості областей буде +18…+23, на півночі – від 17 до 21 градуса тепла.

"У п'ятницю буде багато сонця, шикарне природне освітлення, не шкодуйте фотокадрів на дітей, вуличних котів, айстри та на розкішної форми та кольорів хмарки", - зауважила синоптик.

За її інформацією, невеликий дощ ймовірний у східних областях України, вночі - також у Полтаві та Запоріжжі. На іншій території переважатиме суха повітряна маса.

У Києві 8 вересня буде сухо та досить тепло, впродовж дня +18…+20 градусів.

Діденко повідомила, що вихідними та на початку наступного тижня потепління в Україні посилиться – температура сягне 25-30 градусів вище нуля.

"Буде душевна погода", - запевнила синоптик.

Українська правда