На границу приехали автобусы с титушками - "встречать" Саакашвили

На границу с Польшей в КПП "Краковец" прибыли автобусы с молодыми людьми спортивной внешности.

"Титушек" на КПП обнаружили активисты - сторонники экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, который должен прибыть на КПП 10 сентября.

По сообщению "Руха нових сил", на границу также прибыли более 100 машин со сторонниками Саакашвили.

Они несколько часов ждали прибытия полиции из-за "титушек", чтобы проверить, не имеют ли они с собой незаконного оружия, поскольку некоторые из молодых людей вели себя агрессивно, угрожали сторонникам Саакашвили ножом, а на вопрос, почему они на КПП заявляли, что приехали "на экскурсию". По словам молодых людей, они приехали из Харькова, Кременчуга, Киева.

Полиции, прибывшей на место происшествия, молодые люди заявили, что не имеют при себе документов, свои имя, возраст и место жительства они называли устно. Некоторые из них заявили, что им 18 лет, а приехали они, потому что "против Саакашвили".

Вместе с тем Давид Сакварелидзе, член РНС, который также находится на КПП "Краковец", заявил: никакой реакции на "титушек" со стороны полиции нет.

"Нам также сообщили, что еще 6 автобусов стоят в с.Наконечное, есть информация о запланированных ночью провокациях в нашем лагере", - добавил он.

10 сентября Саакашвили планирует въехать из Польши в Украину, где возможно его задержание: Грузия направила Украине уже третий запрос о выдаче своего бывшего президента. Политик путешествует с украинским паспортом, хотя президент Петр Порошенко в июле лишил его гражданства Украины.

Пропускной пункт "Краковец" на границе с Польшей огородили колючей проволокой, но в ГПСУ заявили, что колючая проволока на КПП появилась не в связи с приездом Саакашвили.

Также в Госпогранслужбе заявили, что 10 сентября работа журналистов в пункте пропуска "Краковец", куда может прибыть Михеил Саакашвили, будет ограничена, но рядом обустроят место для коммуникации.

Встречать Саакашвили на границе с Польшей планируют представители "Руха новых сил", политики и активисты.

В ночь на субботу на въезде в Бровары полиция заблокировала колонну машин "Штаба блокады торговли с оккупантами", которая ехала в "Краковец".

Позже Семен Семенченко, который также был с колонной, заявил, что их снова остановили - теперь уже на Житомирской трассе. Нардеп также сообщил, что за ним и депутатом Павлом Костенко в Киеве следила патрульная полиция.

Украинская правда