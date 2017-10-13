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Климкин сообщил о дальнейшей судьбе скандального закона об образовании

Пятница, 13 октября 2017, 13:54

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина "может" учесть выводы Венецианской комиссии относительно украинского закона об образовании, но не пообещал, что сделает это.

Об этом он сказал в пятницу во время выступления в Румынии после встречи с главой МИД этой страны Теодором Мелешкану.

"Мы сможем учесть и выводы Венецианской комиссии, и результаты дальнейших консультаций с общинами", - отметил Климкин.

По его словам, выводы комиссии можно учесть при разработке еще одного закона - о среднем образовании.

"Мы говорили (с Мелешкану - ред.) о том, чтобы, возможно, совместно посетить румынские общины в Украине. Возможно, взять с собой кого-то из парламентариев, представителей нашего Министерства образования, чтобы найти механизм имплементации закона об образовании", - сказал министр.

Он пообещал, что результаты встречи с румынским коллегой обсудит с министром образования Украины Лилией Гриневич и народными депутатами, чтобы выяснить, "каким образом продолжить эти контакты, чтобы была четкая логика наших дальнейших действий".

Как известно, 5 сентября Верховная Рада приняла закон "Об образовании", которым, в частности, вводят 12-летнее среднее образование, а языком образовательного процесса в учебных заведениях признают государственный язык – украинский.

В Венгрии, Румынии, Польше, Болгарии и Греции выразили обеспокоенность в связи с нормами этого закона, касающиеся языка обучения представителей национальных меньшинств Украины.

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Но 25 сентября президент Петр Порошенко подписал его.

По мнению Порошенко, выводы Совета Европы относительно закона Украины об образовании и последствия переговоров с соседними странами можно учесть в новой редакции закона о среднем образовании.

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28 сентября министр иностранных дел Павел Климкин направил закон об образовании на экспертизу в Венецианскую комиссию.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе прогнозирует, что Венецианская комиссия даст свои выводы до января.

12 октября Парламентская ассамблея Совета Европы осудила языковую норму нового закона об образовании без консультаций с представителями нацменьшинств и призвала Украину учесть все без исключения рекомендации Венецианской комиссии.

Евгений Кизилов, УП

Темы: языкзаконодательствоКлимкинМИДРумыния
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