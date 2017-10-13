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Климкин указал румынам на недостатки в их образовании относительно украинцев

Пятница, 13 октября 2017, 14:26
Климкин указал румынам на недостатки в их образовании относительно украинцев

Министр иностранных дел Павел Климкин намекнул, что в Румынии недостаточно учебных заведений, преподающих на украинском языке.

Об этом он заявил в пятницу во время выступления в Румынии после встречи с главой МИД этой страны Теодором Мелешкану.

"Я знаю, каким образом Румыния способствует украинскому образованию, одновременно хотел бы, чтобы мы вместе сделали больше", - подчеркнул министр.

Он отметил, что в Румынии есть только один украинский лицей на 60 тысяч украинцев.

Климкин предложил совместно разрабатывать методики для преподавания на украинском языке и увеличивать количество украинских классов.

По его словам, для Украины особенно важно, чтобы образование на родном языке могли получить те украинцы в Румынии, которые проживают вдоль границы.

Как известно, 5 сентября Верховная Рада приняла закон "Об образовании", которым, в частности, вводят 12-летнее среднее образование, а языком образовательного процесса в учебных заведениях признают государственный язык – украинский.

В Венгрии, Румынии, Польше, Болгарии и Греции выразили обеспокоенность в связи с нормами этого закона, касающиеся языка обучения представителей национальных меньшинств Украины.

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Но 25 сентября президент Петр Порошенко подписал его.

По мнению Порошенко, выводы Совета Европы относительно закона Украины об образовании и последствия переговоров с соседними странами можно учесть в новой редакции закона о среднем образовании.

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28 сентября министр иностранных дел Павел Климкин направил закон об образовании на экспертизу в Венецианскую комиссию.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе прогнозирует, что Венецианская комиссия даст свои выводы до января.

12 октября Парламентская ассамблея Совета Европы осудила языковую норму нового закона об образовании без консультаций с представителями нацменьшинств и призвала Украину учесть все без исключения рекомендации Венецианской комиссии.

Евгений Кизилов, УП

Темы: РумынияязыкобразованиеКлимкин
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