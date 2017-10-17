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Парубий в Раде озвучил компромиссный вариант работы

Вторник, 17 октября 2017, 13:22

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий распорядился поставить на рассмотрение после медицинской реформы вопрос снятия депутатской неприкосновенности и избирательную реформу.

Об этом он сказал, выступая после открытия заседания парламента во вторник.

"Даю поручение, чтобы было обнародовано недельное расписание пленарных заседаний и в нем предположить, что после вопроса медицинской реформы поставить два вопроса: о снятии неприкосновенности – два законопроекта, – а после них – законопроекты, касающиеся избирательной реформы", – сказал Парубий.

"Миллионы украинцев ждут медицинской реформы... А после этого мы безотлагательно рассмотрим вопрос неприкосновенности, а затем безотлагательно перейдем ко всем законопроектам избирательной реформы", – добавил он.

В частности спикер дал поручение комитету правовой политики безотлагательно рассмотреть 2 законопроекта о снятии неприкосновенности (внесенный народными депутатами и неотложный президентский -ред.).

Парубий отметил, что считает неприемлемыми попытки сорвать работу согласительного совета и парламента, и призвал к компромиссу.

В отношении еще одного требования протестующих под ВР спикер напомнил, что Венецианская комиссия призвала отозвать законопроекты, которые предусматривают создание Антикоррупционного суда, и внести новый.

Как известно, 17 октября на площади напротив Верховной Рады собрался многотысячный митинг за снятие депутатской неприкосновенности, изменения избирательного законодательства и создание антикоррупционного суда.

За порядком следит 3,5 тысячи правоохранителей.

Группа народных депутатов заблокировала работу согласительного совета парламента 17 октября, из-за чего спикер Андрей Парубий закрыл заседание.

Народный депутат от БПП Мустафа Найем призвал спикера и других депутатов отложить рассмотрение медицинской реформы, которая стоит в повестке дня ВР первой, и уже во вторник приступить к рассмотрению законопроектов, принятие которых требует митинг под стенами Рады.

Инициаторы акции под Верховной Радой обещали заблокировать трибуну парламента.

По состоянию на 13.22 трибуна не была заблокирована, в Раде продолжаются выступления представителей депутатских фракций.

Валентина Романенко, УП

Темы: Верховная Рада
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