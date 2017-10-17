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Парубій у Раді озвучив компромісний варіант роботи

Вівторок, 17 жовтня 2017, 13:22

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій розпорядився поставити на розгляд після медичної реформи питання зняття депутатської недоторканності та виборчу реформу.

Про це він сказав, виступаючи після відкриття засідання парламенту у вівторок.

"Даю доручення, щоб був оприлюднений тижневий розклад пленарних засідань і в ньому передбачити, що після питань медичної реформи поставити два питання: про зняття недоторканності - два законопроекти, - а після них - законопроекти, які стосуються виборчої реформи", – сказав Парубій.

"Мільйони українців чекають медичної реформи… А після того ми невідкладно розглянемо питання недоторканності, а потім невідкладно перейдем до всіх законопроектів виборчої реформи", – додав він.

Зокрема спікер дав доручення комітету правової політики невідкладно розглянути 2 законопроекти щодо зняття недоторканності (внесений народними депутатами та невідкладний президентський -ред.).

Парубій наголосив, що вважає неприйнятними спроби зірвати роботу погоджувальної ради та парламенту, та закликав до компромісу.

Стосовно ще однієї вимоги протестувальників під ВР спікер нагадав, що Венеційська комісія закликала відкликати законопроекти, які передбачають створення Антикорупційного суду, та внести новий.

Як відомо, 17 жовтня на площі навпроти Верховної Ради зібрався кількатисячний мітинг за зняття депутатської недоторканності, зміни виборчого законодавства та створення антикорупційного суду.

Група народних депутатів заблокувала роботу погоджувальної ради парламенту 17 жовтня, через що спікер Андрій Парубій закрив засідання.

Народний депутат від БПП Мустафа Найєм закликав спікера та інших депутатів відкласти розгляд медичної реформи, яка стоїть у порядку денному ВР першою, та вже у вівторок взятися за розгляд законопроектів, ухвалення яких вимагає мітинг під стінами Ради.

Ініціатори акції під Верховною Радою обіцяли заблокувати трибуну парламенту.

Станом на 13.22 трибуна не заблокована, у Раді тривають виступи представників депутатських фракцій.

Валентина Романенко, УП

Теми: Верховна Рада
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