Порошенко: захват вертолетной площадки ведет к атаманщине

Президент Петр Порошенко называет абсолютно неприемлемым захват вертолетной площадки на Парковой дороге.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Мальты Мари-Луиз Колейро Прекой.

"Примером стука в открытые двери является абсолютно неприемлемый захват вертолетной площадки с требованием вернуть ее в государственную собственность, когда она по решению прокуратуры уже в государственной собственности, только на законных основаниях, и ждет решения суда", - сказал Порошенко.

Он добавил, что силовое решение конфликтов ведет только к хаосу.

"Любые другие формы (решение проблем – ред.) ведут к атаманщине и хаосу, и являются абсолютно неприемлемыми", - подытожил Порошенко.

Как известно, 16 октября представители "Национального корпуса", "Свободы" и "Правого сектора" заявили, что взяли здание вертолетной площадки экс-президента Виктора Януковича на Парковой дороге в Киеве под свой контроль.

Позже пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что вертолетная площадка находится в управлении государственного предприятия.

Сарган отметила, что 3 августа 2017 года Апелляционный суд Киева наложил арест и запретил пользоваться, распоряжаться и отчуждать земельные участки площадью более 2 га вместе с 5 объектами недвижимости на Парковой дороге, владельцем которых является ООО "Амадеус Ко".

Охрана, хранение, обслуживание, ремонт, поддержание этого имущества в надлежащем состоянии и оперативное управление им поручено госпредприятию "Финансирование инфраструктурных проектов".



Сарган напомнила также, что Управление ГПУ по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, ведет досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного строительства объекта инженерной и транспортной инфраструктуры (вертолетной площадки) на Парковой дороге по ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 298, ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч.2 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 368-4 УК Украины.

В ходе досудебного расследования в указанном уголовном производстве суд еще 4 июля 2014 года наложил арест на нежилые помещения на Парковой дороге.



А 7 марта 2017 года суд запретил отчуждение корпоративных прав ООО "Амадеус Ко", принадлежащих его соучредителям Хомяку А.В. и Файнроуд Бизнес ПОВ, а госрегистратору и нотариусам запретил регистрировать смену учредителей ООО "Амадеус Ко", изменения в уставные документы общества, а также совершать другие регистрационные действия в отношении ООО "Амадеус Ко".



14 июля этого года экс-меру Киева Леониду Черновецкому сообщили о подозрении в совершении указанного выше уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.



Следствие устанавливает других лиц, причастных к строительству вертолетной площадки.

Несмотря на это, националисты отказались покинуть территорию вертолетной площадки, потому что, по их информации, арендаторы до сих пор платят компании, принадлежащей семье экс-президента Виктора Януковича.

Ирина Балачук, УП