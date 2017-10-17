Гелетей не будет писать заявление в полицию на "неадеквата" Парасюка

Начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей считает, что народный депутат Владимир Парасюк "демонстрирует неадекватное и антисоциальное поведение, прикрываясь депутатской неприкосновенностью".



Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина".



"Суть проблемы в том, что народный депутат Парасюк, его подход, его обвинения и все то, что произошло, произошло в связи с неадекватным поведением этого человека. Я хотел услышать от него те претензии не на камеру, а чтобы он объяснил свои претензии ко мне лично", – рассказал Гелетей.



"Он взял с собой человека, который снимал… такая заготовка была. С самого начала он сказал, что много людей собралось возле Рады, правоохранительных органов, но это было только основание, чтобы конфликт имел место", – считает чиновник.



Гелетей также отметил, что Парасюк серьезных ударов ему не нанес, поэтому заявление в полицию начальник УГО писать не будет.



"Я ни в коем случае ни с каким заявлением не обращался (в правоохранительные органы, – ред.). Я не говорю, что есть телесные повреждения или порвана одежда, произошел неприятный инцидент... Ударов не было, был один толчок и его словоблудие", – сказал он.



"Есть хорошее правило – не спорить и не вести диалог с людьми такого типа, чтобы не опускаться до их уровня, потому что это именно то, к чему они стремятся", – отметим чиновник.

Как известно, 17 октября между внефракционным нардепом Парасюком и начальником Управления государственной охраны Украины Гелетеем произошла словесная перепалка. Депутата в частности возмутило количество силовиков в правительственном квартале.



Парасюк также толкнул и ударил Гелетея.

Начальник управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко заявил, что правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований сообщение о правонарушени по столкновению между Парасюком и Гелетеем, а разбираться с инцидентом будет прокуратура.

Как сообщалось, в Главном следственном управлении ГПУ уже было два уголовных производства относительно Владимира Парасюка.

Как известно, 17 октября на площади напротив Верховной Рады собрался многотысячный митинг за снятие депутатской неприкосновенности, изменения избирательного законодательства и создание антикоррупционного суда.



За порядком следят 3,5 тысячи правоохранителей.