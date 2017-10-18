Минюст отрицает, что Петренко заставлял госисполнителей писать заявления

В Министерстве юстиции заявили, что министр Павел Петренко никогда не давал приказов по сбору заявлений об увольнении без даты от сотрудников.

Об этом на запрос "Украинской правды" сообщили в пресс-службе министерства юстиции.

"О распространенной в СМИ информации о принудительном написании незаконных заявлений об увольнении сотрудников Минюста без дат, сообщаем: такого рода распоряжений ни в 2015 году, ни в любое другое время от министра юстиции Павла Петренко не поступало", - сказали в пресс-службе.

"Опровергаем распространенную в СМИ информацию о том, что сотрудникам Минюста угрожали увольнением за не предоставление неправомерной выгоды с их стороны в адрес министра юстиции или его заместителей", - добавили в Минюсте.

На вопрос УП, проводилось ли сравнение голоса из представленной в СМИ аудиозаписи, где якобы фигурирует экс-директор Департамента кадровой работы Минюста Сергей Грибань, Семыкина ответила, что соответствующий вопрос возникал, но сравнительное исследование Минюст не проводил.

"Такого рода записи по нашему мнению являются сомнительными. Особенно с учетом того, что указанных в записи вводных от министра не было и быть не могло ", - сказали в пресс-службе.

Советник министра по коммуникациям добавила, что на сегодняшний день Грибань в Минюсте не работает.

Также она сообщила, что "в результате распространенных в СМИ предположений о существовании "откатов" из полученных исполнителями вознаграждений", была проведена проверка непосредственно государственных исполнителей, которые получили официальные вознаграждения за выполнение судебных решений.

"В процессе полиграфического исследования им были поставлены вопросы, предоставляли ли они часть своего вознаграждения прежнему ли нынешнему руководству государственной исполнительной службы, предоставляли они часть своего вознаграждения руководству Минюста, предоставляли ли они доступ для снятия с их банковских счетов средств любым сторонним лицам и другие, которые касаются этого вопроса ", - сказали в министерстве.

"Полиграфическая проверка не обнаружила коррупционных нарушений при выплате законных вознаграждений в пользу государственных исполнителей, которые получили наибольшие выплаты", - отметили в пресс-службе.

Также она отметила, что дополнительно банковские учреждения предоставили исчерпывающую информацию об операциях со счетами государственных исполнителей, которые попали под подозрение средств массовой информации.

"Никаких сомнительных операций или операций, которые проводились с их счетами третьими лицами, банковскими учреждениями не зафиксировано", - говорится в документе.

"Отдельно опровергаем распространенную в СМИ информацию о наличии так называемых "смотрящих по ведомству": в Министерстве юстиции нет и не будет никаких "смотрящих", кроме общественности, журналистов, международных партнеров и доноров и украинских граждан", - отметили в министерстве.

Как известно, ранее в СМИ была распространена информация, что сотрудники Министерства юстиции, якобы по приказу министра Павла Петренко, заставляли писать заявления на увольнение без даты в качестве "специальной меры".

Ранее сообщалось, что Петренко отрицает знакомство с так называемым "серым кардиналом" Минюста Андреем Довбенко, который может быть причастен к схеме откатов многомиллионных вознаграждений госисполнителей.

Яна Миланова, УП