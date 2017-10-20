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Зайцевой, которая сбила 5 человек в Харькове, сообщили о подозрении

Пятница, 20 октября 2017, 12:49

Прокуратура сообщила о подозрении дочери харьковского бизнесмена Елене Зайцевой, которая сбила насмерть 5 человек на тротуаре в Харькове.

Об этом сообщает прокуратура Харьковской области в Facebook.

"Прокуратура вручила подозрение 20-летней студентке, подозреваемой в ДТП, в результате которого погибли пять человек", - говорится в сообщении.

Как известно, вечером 18 октября в Харькове автомобиль Lexus, который ехал на красный свет, вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения различной степени тяжести, среди них две женщины находятся в очень тяжелом состоянии.

За рулем Lexus находилась 20-летняя Елена Зайцева, дочь харьковского бизнесмена и сводная сестра экс-заместителя прокурора Черкасской области времен Пшонки Дмитрия Зайцева, который занимал должность в 2013 году.  

Народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что Зайцеву, которая устроила ужасное ДТП с 5 погибшими в Харькове, уже трижды штрафовали за проезд на красный свет и превышение скорости.

По предварительным данным, Зайцева не находилась в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, но официального подтверждения этому пока нет.

Национальная полиция и прокуратура подписали представление на арест Елены Зайцевойпо факту нарушения правил безопасности дорожного движения, которое повлекло гибель нескольких лиц (ч. 3 ст. 286 УК Украины).  

Позже Геращенко сообщил, что водитель Lexus Елена Зайцева участвовала в гонках по ночному Харькову, когда произошла авария.

Украинская правда 

Темы: ХарьковДТП
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