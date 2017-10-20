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Дело Плотницкого по сбитому Ил-76 передали в Высший спецсуд

Пятница, 20 октября 2017, 19:47

Дело главаря боевиков ОРЛО Игоря Плотницкого, которого обвиняют в сбивании самолета Ил-76 с 49 украинскими военными на борту, передали в Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу Апелляционного суда Днепропетровской области.

"Дело Плотницкого, Гуреева и Патрушева (командиров батальонов боевиков - ред.), которые обвиняются в терроризме, в результате которого был сбит самолет Ил-76, отправили в Высший суд, чтобы там снова решили, какой именно суд будет выносить террористам приговор", - отметили в пресс-службе.

Как известно, 14 июня 2014 года над Луганской областью боевики подбили Ил-76МД из переносного зенитно-ракетного комплекса – самолет загорелся и упал. На борту было 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли.

17 декабря 2015 года в Павлоградском районном суде Днепропетровской начался судебный процесс по делу о гибели 49 военнослужащих в самолете Ил-76.

На скамье подсудимых оказалась один человек – генерал-майор Виктор Назаров, который в момент трагедии был начальником штаба антитеррористической операции.

Его обвинили в небрежном отношении к службе, совершенном в боевой обстановке, что привело к тяжелым последствиям (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины).

27 марта 2017 года суд приговорил Назарова к 7 годам заключения, однако генерал подал апелляцию.

Кроме того, 30 января 2017 года прокуратура направила в суд уголовное производство в отношении главаря террористической организации "ЛНР" Игоря Плотницкого и двух командиров незаконных вооруженных формирований по делу сбитого самолета Ил-76.

13 сентября судьи Бабушкинского райсуда Днепра по делу о заочном осуждении главарей ОРЛО за ту катастрофу взяли самоотвод.

Темы: ДонбассАТОкатастрофысуд
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