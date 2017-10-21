Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Геращенко поставила ультиматум Соболеву и "Самопомочи"

Суббота, 21 октября 2017, 23:01
Геращенко поставила ультиматум Соболеву и Самопомочи

Первый заместитель спикера парламента Ирина Геращенко поставила ультиматум "Самопомочи" и депутату от фракции Егору Соболеву.

Об этом она написала в своем Facebook.

Ультиматум Геращенко к Соболева состоит из 5 пунктов: уплатить деньги за сломанные микрофоны в Верховной Раде, "снять с себя государственный флаг и перестать использовать его как плащ гладиатора из детских комиксов или банное полотенце", убрать Мариинский парк, убрать "хлам" с дороги на Грушевского и взять на себя публичную ответственность за "блокаду Донбасса".

"Также у меня ультиматум к "Самопомочи" - успокойте своих депутатов, у вас же там жесткая дисциплина. И дайте Киеву нормально работать следующую неделю, без заблокированной центральной улицы и без загаженного вашей первой пятеркой парка", - заявила Геращенко.

Как сообщалось, участники акции под Верховной Радой дали президенту Петру Порошенко 5 дней на выполнение их требований.

Акция "Всеукраинский сбор" за большую политическую реформу началась под стенами Верховной Рады во вторник, 17 октября. Ее участники требуют принять законы об отмене депутатской неприкосновенности, создание антикоррупционного суда и изменения избирательного законодательства.

Подъезды к правительственному кварталу были перекрыты, в центре Киеве порядок охраняли 3,5 тысячи полицейских и нацгвардейцев.

В течение дня между митингующими и правоохранителями произошло несколько столкновений, полиция задержала нескольких активистов. Также участники акции установили под ВР несколько палаток.

После нескольких дней акции политическая партия "Рух новых сил" и депутаты "Самопомочи" решили продолжать участие в митинге под парламентом, остальные участники из акции решили выйти.

По состоянию на 20 октября около 150 активистов продолжали акцию за "политическую реформу" под ВР, а правоохранители проводили переговоры с активистами о переносе палаток с проезжей части улицы Грушевского в Мариинский парк.

Больше  о событиях под ВР читайте в материалах:

"Митинг за большую политическую реформу. Столкновения и первые палатки (онлайн)",

"Пришли вынести козла". Как прошел первый день протестов возле Рады",

"Обличчя протесту. Хто й навіщо оселився в наметах під Верховною Радою",

"Майдан Михо", или Саакашвили один на один с Порошенко".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГеращенкоСоболевСамопомич
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
Геращенко
"Харьковские соглашения": суд разрешил арестовать экс-министров Грищенко и Лавриновича
В "ЕС" требуют отставки главы МВД после расследования ДТП с Трухиным
Нардепы попытались вслед за Третьяковой прогнать Геращенко, но не смогли
Последние новости
07:16
Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили
06:55
Генштаб: Активнее всего враг наступает на Авдеевском направлении – 27 атак
06:37
оновленоВ Белгороде объявляли тревогу: местный губернатор говорит, что сбили 10 ракет
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
Все новости...
Реклама: