Геращенко поставила ультиматум Соболеву и "Самопомочи"

Первый заместитель спикера парламента Ирина Геращенко поставила ультиматум "Самопомочи" и депутату от фракции Егору Соболеву.

Об этом она написала в своем Facebook.

Ультиматум Геращенко к Соболева состоит из 5 пунктов: уплатить деньги за сломанные микрофоны в Верховной Раде, "снять с себя государственный флаг и перестать использовать его как плащ гладиатора из детских комиксов или банное полотенце", убрать Мариинский парк, убрать "хлам" с дороги на Грушевского и взять на себя публичную ответственность за "блокаду Донбасса".

"Также у меня ультиматум к "Самопомочи" - успокойте своих депутатов, у вас же там жесткая дисциплина. И дайте Киеву нормально работать следующую неделю, без заблокированной центральной улицы и без загаженного вашей первой пятеркой парка", - заявила Геращенко.

Как сообщалось, участники акции под Верховной Радой дали президенту Петру Порошенко 5 дней на выполнение их требований.

Акция "Всеукраинский сбор" за большую политическую реформу началась под стенами Верховной Рады во вторник, 17 октября. Ее участники требуют принять законы об отмене депутатской неприкосновенности, создание антикоррупционного суда и изменения избирательного законодательства.

Подъезды к правительственному кварталу были перекрыты, в центре Киеве порядок охраняли 3,5 тысячи полицейских и нацгвардейцев.

В течение дня между митингующими и правоохранителями произошло несколько столкновений, полиция задержала нескольких активистов. Также участники акции установили под ВР несколько палаток.

После нескольких дней акции политическая партия "Рух новых сил" и депутаты "Самопомочи" решили продолжать участие в митинге под парламентом, остальные участники из акции решили выйти.

По состоянию на 20 октября около 150 активистов продолжали акцию за "политическую реформу" под ВР, а правоохранители проводили переговоры с активистами о переносе палаток с проезжей части улицы Грушевского в Мариинский парк.

Больше о событиях под ВР читайте в материалах:

"Митинг за большую политическую реформу. Столкновения и первые палатки (онлайн)",

"Пришли вынести козла". Как прошел первый день протестов возле Рады",

"Обличчя протесту. Хто й навіщо оселився в наметах під Верховною Радою",

"Майдан Михо", или Саакашвили один на один с Порошенко".

Украинская правда