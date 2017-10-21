Геращенко висунула ультиматум Соболєву та "Самопомочі"

Перший заступник голови парламенту Ірина Геращенко поставила ультиматум "Самопомочі" та депутату від фракції Єгору Соболєву.

Про це вона написала у своєму Facebook.

Ультиматум Геращенко до Соболєва складається з 5 пунктів: сплатити гроші за зламані мікрофони у Верховній Раді, "зняти з себе державний прапор і перестати використовувати його як плащ гладіатора з дитячих коміксів чи банний рушник", прибрати Маріїнський парк, прибрати "хлам" з дороги на Грушевського та взяти на себе публічну відповідальність за "блокаду Донбасу".

"Також в мене ультиматум до Самопомочі - вгамуйте своїх депутатів, у вас же там жорстка дисципліна. І дайте Києву нормально працювати наступний тиждень, без заблокованої центральної вулиці і без загадженого вашою першою п'ятіркою парку", - заявила Геращенко.

Як повідомлялося, учасники акції під Верховною Радою дали президенту Петру Порошенку 5 днів на виконання їхніх вимог.

Акція "Всеукраїнський збір" за велику політичну реформу розпочалася під стінами Верховної Ради у вівторок, 17 жовтня. Її учасники вимагають ухвалити закони про скасування депутатської недоторканності, створення антикорупційного суду і зміни виборчого законодавства.

Під'їзди до урядового кварталу було перекрито, у середмісті Києві порядок охороняли 3,5 тисячі поліцейських та нацгвардійців.

Впродовж дня між мітингувальниками та правоохоронцями сталося кілька сутичок, поліція затримала кількох активістів. Також учасники акції встановили під ВР кілька наметів.

Політична партія "Рух нових сил" та депутати "Самопомочі" вирішили продовжувати протестну акцію під парламентом, решта учасників мітингу почали виходити з акції.

Станом на 20 жовтня близько 150 активістів продовжували акцію за "політичну реформу" біля ВР, а правоохоронці проводили перемовини з активістами щодо перенесення палаток із проїзної частини вулиці Грушевського у Маріїнський парк.

Більше про події під ВР читайте у матеріалах:

"Мітинг за велику політичну реформу. Сутички та перші намети (ОНЛАЙН)",

"Прийшли винести козла". Як минув перший день протестів біля Ради",

"Обличчя протесту. Хто й навіщо оселився в наметах під Верховною Радою",

"Майдан Міхо", або Саакашвілі сам на сам з Порошенком".

Українська правда