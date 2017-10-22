Лозовой заявил, что на него напала "лесная мафия"

Нардеп от "Радикальной партии" Андрей Лозовой заявил, что во Львовской области на него напала "лесная мафия".

Об этом он написал в Facebook.

"Заказчиком нападения на меня является лесная мафия, а именно начальник ГП "Славский лесхоз" Сергей Кокотць и его ставленник - кандидат на голову Славского ОТГ от власти Владимир Бега", - написал Лозовой.

Он также отметил, что с ним все в порядке.

В то же время нардеп от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук написал в Facebook, что инцидент произошел в селе Хащовиння в местном Доме культуры.

"Фамилия организатора титушок и одного из нападавших - Владимир Луцик", - заявил он.

Как сообщалось, во Львовской области избили депутата от "Радикальной партии" Андрея Лозового.

Нардеп прибыл во Львовскую область, чтобы встретиться с избирателями.

"Все лица - участники конфликта - установлены. Проводится проверка. После этого будет приниматься решение о квалификации", - сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

29 октября состоятся выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов в 201 объединенной территориальной громаде (ОТГ) во всех без исключения областях Украины.

Как известно, в июне ГПУ обратилась в Верховную Раду о согласии на привлечение к уголовной ответственности Андрея Лозового по подозрению в уклонении от уплаты налогов.

По данным следователей, Лозовой нанес государству ущерб на сумму 1 846 561 грн, что "более чем в 3000 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан".

В июле регламентный комитет ВР не поддержал представление ГПУ на Лозовогои оставил вопрос неприкосновенности этого депутата по усмотрению спикера Андрея Парубия. В тот же день соратник Лозового Игорь Мосийчук заявил, что ГФС якобы в течение двух недель игнорировала просьбы Лозового предоставить ему налоговое уведомление-решение, поэтому он не мог обжаловать его в суде.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Лозовой пропустил 10-дневный срок для обжалования налогового уведомления-решения ГФС и подал иск уже после того, как в Верховную Раду поступило представление ГПУ на этого нардепа.

Украинская правда