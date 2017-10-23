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Мітинги під Радою: 6 постраждалих і 3 затриманих

Понеділок, 23 жовтня 2017, 10:47
Мітинги під Радою: 6 постраждалих і 3 затриманих
УП/Дмитро Ларін

З початку мітингів у Києві у сутичках постраждало 6 осіб, троє осіб затримані, відкрито 3 кримінальні провадження.

Про це "Українській правді" повідомила речник поліції Києва Оксана Блищик.

"Серед затриманих – чоловік, затриманий у перший день за ст. 208 КПКУ, затриманий чоловік, який ішов на акцію з пістолетом і гвинтівкою та учорашній, затриманий за побиття поліцейського", - сказала Блищик.

Загалом за час мітингів з 17 по 23 жовтня постраждали 6 осіб.

"Постраждалі – це у перший день чоловік з числа активістів з травмою голови, двоє мітингарів, яким надали допомогу на місці – їм промили очі від сльозогінного газу, один нацгвардієць, який наразі у госпіталі, пізніше ще один спецпризначенець. І от тепер ще один поліцейський", - сказала речник поліції Києва.

За фактом порушень під час мітингів відкрито 3 кримінальні провадження: два за ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) і одне за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

"Щодо вчорашньої події, то ще не дана кваліфікація, але там, мабуть, теж буде 345 стаття", - підсумувала Блищик.

Як відомо, акція "Всеукраїнський збір" за велику політичну реформу розпочалася під стінами Верховної Ради у вівторок, 17 жовтня. Її учасники вимагають ухвалити закони про скасування депутатської недоторканності, створення Антикорупційного суду і зміни виборчого законодавства.

Під'їзди до урядового кварталу були перекриті, у середмісті Києві порядок охороняли 3,5 тисячі поліцейських та нацгвардійців.

Впродовж дня між мітингувальниками та правоохоронцями сталося кілька сутичок, поліція затримала кількох активістів. Також учасники акції встановили під ВР кілька наметів. 

Політична партія "Рух нових сил" та депутати "Сапопомочі"  вирішили продовжувати протестну акцію під парламентом, решта учасників мітингу почали виходити з акції.

Станом на 20 жовтня близько 150 активістів продовжували акцію за "політичну реформу" біля ВР, а правоохоронці проводили перемовини з активістами щодо перенесення наметів із проїжджої частини вулиці Грушевського у Маріїнський парк

Президент Петро Порошенко заявив, що деяким організаторам мітингів під Верховною Радою була потрібна кров, а правоохоронці зірвали спроби придбання зброї і виявили схованки з вибухівкою. 

Більше про події під ВР читайте у матеріалах:

"Мітинг за велику політичну реформу. Сутички та перші намети (ОНЛАЙН)",  

"Прийшли винести козла". Як минув перший день протестів біля Ради",

"Обличчя протесту. Хто й навіщо оселився в наметах під Верховною Радою",

"Майдан Міхо", або Саакашвілі сам на сам з Порошенком". 

Ірина Балачук, УП   

"Українська правда" в Threads

Теми: Верховна Радамітингиакції
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