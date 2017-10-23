Дело "Трейд Коммодити": НАБУ хотят обвинить в госизмене – СМИ

Специальную антикоррупционную прокуратуру и детективов Национального антикоррупционного бюро могут обвинить в госизмене после задержания заместителя министра обороны Игоря Павловского.

Об этом сообщают "Українські Новини" со ссылкой на информированный источник.

"СБУ хочет "пришить" САП и НАБУ госизмену. Завели оперативно-розыскное дело в отношении прокуроров и детективов после того, как прошла операция по Минобороны и "Трейд Коммодити", - сказал он.

По его словам, инициатором таких действий является заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский, который, по информации СМИ, являлся бизнес-партнером президента Петра Порошенко.

Отмечается, что по данному вопросу состоялось заседание СНБО.

Других подробностей источник агентства не сообщил.

"Украинская правда" по этому поводу обратилась по комментарии в СБУ.

Сначала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила, что "не имеет такой информации", а позже написала, что "эта информация не соответствует действительности".

В САП "Украинской правде" заявили, что знают об открытии ОРД только из СМИ.

"Эта информация пока доступна нам только из СМИ, поэтому мы не можем ее подтверждать или комментировать. Если эта информация соответствует действительности, то мы готовы к таким вызовам", - заверили в САП.

Как известно, НАБУ и САП подозревают "Трейд Коммодити" в растрате бюджетных средств на сумму более 149 миллионов гривен при закупке топлива для Минобороны 13 и 18 мая 2016 года.

Общая стоимость заключенных 14 договоров о поставках топлива для техники специального назначения за счет средств госбюджета составила 1,30 млрд грн.

11 октября детективы НАБУ и САП задержали заместителя министра обороны Игоря Павловского и директора Департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича по подозрению в растрате более 149 млн грн госбюджета при закупке топлива для Минобороны.

12 октября Соломенский райсуд Киева избрал Павловскому меру пресечения в виде домашнего ареста без права покидать дом на 2 месяца.

Позже подозрение по ч.5 ст. 191 УК объявили еще начальнику отдела организации поставок горюче-смазочных материалов управления поставок материальных ресурсов Департамента госзакупок Борису Малышу и старшему инспектору отдела аудита в сфере государственных закупок и мониторинга цен Департамента внутреннего аудита и финконтроля Минобороны Владимиру Шемовневу.

16 октября следователи Национального антикоррупционного бюро задержали одного из инвесторов "Трейд Коммодити" Владимира Трофименко.

Соломенский районный суд Киева 17 октября отпустил Трофименко под личное обязательство и распорядился надеть на него электронный браслет.

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Украинская правда