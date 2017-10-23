Полиция просит для похитительницы ребенка в Киеве домашний арест
Полиция направила в суд ходатайство об избрании в качестве меры пресечения для Даяны Шаль, подозреваемой в похищении младенца в Киеве, круглосуточный домашний арест.
Об этом сообщается на сайте Государственной судебной администрации Украины.
http://court.gov.ua/press/news/388386/
Ходатайство рассмотрит районный суд столицы. Его в понедельник, 23 октября, подал следователь Оболонского управления полиции.
Суд должен избирать меру пресечения в этот же день, в 16:00. Следственный судья по делу - Елена Жережра.
Как сообщалось, ранее Даяне Шаль, которую задержали с похищенным ребенком в столице, сообщили о подозрении.
Подозреваемая в похищении младенца, задержана в Вышгородском районе 21 октября, заявила, что планировала вернуть 2-месячного ребенка его родителям.
Двухмесячного ребенка похитили в пятницу вечером на Оболони в детском саду №606.
Полиция Киева обнародовала фото и приметы женщины, которую подозревают в похищении ребенка.
По факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса. Наказание по этой статье предусматривает до 5 лет тюремного заключения.
В субботу полиция задержала подозреваемую в похищении младенца.
Как заявил начальник ГУ Нацполиции Киева Андрей Крищенко, похитительнице - 20 лет, ей грозит до 12 лет лишения свободы.
Украинская правда