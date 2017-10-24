Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Саакашвили анонсировал митинг в среду под Радой

Вторник, 24 октября 2017, 22:31
Саакашвили анонсировал митинг в среду под Радой
РИА Новости

Экс-президент Грузии и лидер партии "Движение новых сил" Саакашвили собирается провести митинг в среду вечером, 25 октября на площади Конституции возле здания Верховной Рады.

Об этом заявил Саакашвили в эфире телеканала "NewsOne" во вторник, передает "Интерфакс-Украина".

"Однозначно Порошенко хочет меня арестовать ... я сознательно шел на этот риск. Я знал, что со мной могут так поступить (арестовать - ред.), Но с другой стороны я ехал, потому что нельзя отдавать Украину на откуп. Поэтому завтра в 7 часов мы собираемся на площади. Я хочу пригласить киевлян и людей, которые хотят приехать, чтобы мы собрались завтра говорить о будущем ", - сказал Саакашвили.

Он напомнил, что 7 ноября у народных депутатов начнется пленарная неделя, на которой они могут рассмотреть законопроекты, принятие которых требуют участники акций.

 "Я думаю, что они могут спокойно внести депутатскую неприкосновенность и могут принять в тот же день - Конституционный суд может рассмотреть это (законопроекты о снятии депутатской неприкосновенности - ред) на этой неделе", - считает Саакашвили.

"И я думаю, что они спокойно могут принять закон о выборах, где мажоритарные округа, по которым олигархи влияют на политику, он будет решен ... Мне кажется, все эти три вопроса можно будет принять", - отметил экс-президент Грузии.

Лидер партии "Движение новых сил" отметил, что в случае, если Верховная Рада примет необходимые законопроекты, то "люди разойдутся".

"Люди ждут 7 ноября ... Парламент обещал, президент обещал выполнить, если они это выполнят, то люди разойдутся, если их требования будут выполнены. Мне кажется, это правильно", - сказал Саакашвили.

Как известно, 17 октября возле Верховной рады стартовала акция "Всеукраинский сбор" За большую политическую реформу.  Участники требуют принять законы об ограничении депутатской неприкосновенности, создание Антикоррупционного суда и оголосовании по открытым спискам.

20 октября правоохранители проводили переговоры с активистами о переносе палаток с проезжей части улицы Грушевского в Мариинский парк.

21 октября участники акции под Верховной Радой организовали там военный лагерь и заявили об ультиматуме президенту Петру Порошенко с требованием внести в парламент законы об Антикоррупционном суде и об импичменте.

22 октября на площади Конституции в ВР состоялось вече с участием Саакашвили и других активистов.

24 октября лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили заявляет, что перемещается на площадь под Радой к протестующим и призывает лидеров оппозиции присоединиться к нему.

Темы: СаакашвилиакцииВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
Саакашвили
Грузия не будет "консультироваться" с послом, которого Киев попросил поехать из-за Саакашвили
Грузинский посол выехал из Украины на фоне ситуации с Саакашвили
Посол Грузии подтвердил, что уедет из Украины из-за ситуации с Саакашвили
Последние новости
08:09
Силы обороны уничтожили 24 артсистемы и 21 танк россиян за сутки
07:45
фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар
07:16
Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили
06:55
Генштаб: Активнее всего враг наступает на Авдеевском направлении – 27 атак
06:37
оновленоВ Белгороде объявляли тревогу: местный губернатор говорит, что сбили 10 ракет
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке
Все новости...
Реклама: