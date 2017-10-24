Саакашвили анонсировал митинг в среду под Радой

Экс-президент Грузии и лидер партии "Движение новых сил" Саакашвили собирается провести митинг в среду вечером, 25 октября на площади Конституции возле здания Верховной Рады.

Об этом заявил Саакашвили в эфире телеканала "NewsOne" во вторник, передает "Интерфакс-Украина".

"Однозначно Порошенко хочет меня арестовать ... я сознательно шел на этот риск. Я знал, что со мной могут так поступить (арестовать - ред.), Но с другой стороны я ехал, потому что нельзя отдавать Украину на откуп. Поэтому завтра в 7 часов мы собираемся на площади. Я хочу пригласить киевлян и людей, которые хотят приехать, чтобы мы собрались завтра говорить о будущем ", - сказал Саакашвили.

Он напомнил, что 7 ноября у народных депутатов начнется пленарная неделя, на которой они могут рассмотреть законопроекты, принятие которых требуют участники акций.

"Я думаю, что они могут спокойно внести депутатскую неприкосновенность и могут принять в тот же день - Конституционный суд может рассмотреть это (законопроекты о снятии депутатской неприкосновенности - ред) на этой неделе", - считает Саакашвили.

"И я думаю, что они спокойно могут принять закон о выборах, где мажоритарные округа, по которым олигархи влияют на политику, он будет решен ... Мне кажется, все эти три вопроса можно будет принять", - отметил экс-президент Грузии.

Лидер партии "Движение новых сил" отметил, что в случае, если Верховная Рада примет необходимые законопроекты, то "люди разойдутся".

"Люди ждут 7 ноября ... Парламент обещал, президент обещал выполнить, если они это выполнят, то люди разойдутся, если их требования будут выполнены. Мне кажется, это правильно", - сказал Саакашвили.

Как известно, 17 октября возле Верховной рады стартовала акция "Всеукраинский сбор" За большую политическую реформу. Участники требуют принять законы об ограничении депутатской неприкосновенности, создание Антикоррупционного суда и оголосовании по открытым спискам.

20 октября правоохранители проводили переговоры с активистами о переносе палаток с проезжей части улицы Грушевского в Мариинский парк.

21 октября участники акции под Верховной Радой организовали там военный лагерь и заявили об ультиматуме президенту Петру Порошенко с требованием внести в парламент законы об Антикоррупционном суде и об импичменте.

22 октября на площади Конституции в ВР состоялось вече с участием Саакашвили и других активистов.

24 октября лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили заявляет, что перемещается на площадь под Радой к протестующим и призывает лидеров оппозиции присоединиться к нему.