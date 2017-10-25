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Порошенко раскрыл некоторые детали договоренностей по Умерову и Чийгозу

Среда, 25 октября 2017, 16:03
Порошенко раскрыл некоторые детали договоренностей по Умерову и Чийгозу

Президент Петр Порошенко говорит, что договаривался об освобождении крымскотатарских лидеров Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в США и Украине.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Спасибо Президенту Турецкой Республики за его усилия в освобождении наших героев, как мы договорились в Нью-Йорке и Киеве", - пишет украинский лидер.

Также он порадовался, что Чийгоз и Умеров "наконец-то на свободе".

"Этот вопрос и в дальнейшем будет оставаться среди приоритетных во время моих переговоров с мировыми лидерами. Ведь совместная борьба за освобождение всех украинских граждан и их возвращение в свой родной дом продолжается!" - добавил он в Facebook.

Как сообщалось, в среду, 25 октября, осужденных оккупантами Крыма заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза выдали Турции. Ожидается, что оттуда они отправятся в Украину.

Когда 9 октября Эрдоган находился с визитом в Украине, они с Порошенко провели переговоры в формате "тет-а-тет", потратив на них вместо протокольных 45 минут - 3 часа.

Как известно, 11 сентября российский суд в аннексированном Крыму приговорил Ахтема Чийгоза к 8 годам колонии строгого режима. Его защита подала две апелляции на это решение суда.

Российские власти оккупированного Крыма обвиняет его в организации массовых беспорядков.

27 сентября подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд вынес приговор по делу Ильми Умерова и назначил ему наказание в виде двух лет колонии-поселения.

Депутаты Европейского парламента осудили вынесенные российскими властями приговоры представителям Меджлиса Ильми Умерову и Ахтему Чийгозу.

Украинская правда

Темы: ПорошенкоКрымкрымские татары
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