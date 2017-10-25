Порошенко розкрив деякі деталі домовленостей щодо Умерова та Чийгоза

Президент Петро Порошенко каже, що домовлявся про звільнення кримськотатарських лідерів Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у США та Україні.

Про це він повідомив у Twitter.

"Дякую Президентові Турецької Республіки за його зусилля у звільненні наших героїв, як ми домовилися у Нью-Йорку та Києві", - пише український лідер.

Також він висловив радість з того приводу, що Чийгоз та Умеров "нарешті на волі".

Дякую Президентові Турецької Республіки @RT_Erdogan за його зусилля у звільненні наших героїв, як ми домовилися у Нью-Йорку та Києві. — Петро Порошенко (@poroshenko) October 25, 2017

"Це питання і надалі залишатиметься серед пріоритетних під час моїх переговорів зі світовими лідерами. Адже спільна боротьба за звільнення усіх українських громадян та їх повернення до свого рідного дому триває!" – додав він у Facebook.

Як повідомлялося, у середу, 25 жовтня, засуджених окупантами Криму заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова і Ахтема Чийгоза видали Туреччині. Очікується, що звідти вони вирушать до України.

Коли 9 жовтня Ердоган перебував з візитом в Україні, вони з Порошенком провели переговори у форматі "тет-а-тет", витративши на них замість протокольних 45 хвилин - 3 години.

Як відомо, 11 вересня російський суд в анексованому Криму засудив Ахтема Чийгоза до 8 років колонії суворого режиму. Його захист подав дві апеляції на це рішення суду.

Російська влада окупованого Криму звинувачує його в організації масових заворушень.

27 вересня підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд виніс вирок у справі Ільмі Умерова і призначив йому покарання у вигляді двох років колонії-поселення.

Депутати Європейського парламенту засудили винесені російською владою вироки представникам Меджлісу Ільмі Умерову та Ахтему Чийгозу.

Українська правда