Порошенко розкрив деякі деталі домовленостей щодо Умерова та Чийгоза
Президент Петро Порошенко каже, що домовлявся про звільнення кримськотатарських лідерів Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у США та Україні.
Про це він повідомив у Twitter.
"Дякую Президентові Турецької Республіки за його зусилля у звільненні наших героїв, як ми домовилися у Нью-Йорку та Києві", - пише український лідер.
Також він висловив радість з того приводу, що Чийгоз та Умеров "нарешті на волі".
Дякую Президентові Турецької Республіки @RT_Erdogan за його зусилля у звільненні наших героїв, як ми домовилися у Нью-Йорку та Києві.— Петро Порошенко (@poroshenko) October 25, 2017
"Це питання і надалі залишатиметься серед пріоритетних під час моїх переговорів зі світовими лідерами. Адже спільна боротьба за звільнення усіх українських громадян та їх повернення до свого рідного дому триває!" – додав він у Facebook.
Як повідомлялося, у середу, 25 жовтня, засуджених окупантами Криму заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова і Ахтема Чийгоза видали Туреччині. Очікується, що звідти вони вирушать до України.
Коли 9 жовтня Ердоган перебував з візитом в Україні, вони з Порошенком провели переговори у форматі "тет-а-тет", витративши на них замість протокольних 45 хвилин - 3 години.
Як відомо, 11 вересня російський суд в анексованому Криму засудив Ахтема Чийгоза до 8 років колонії суворого режиму. Його захист подав дві апеляції на це рішення суду.
Російська влада окупованого Криму звинувачує його в організації масових заворушень.
27 вересня підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд виніс вирок у справі Ільмі Умерова і призначив йому покарання у вигляді двох років колонії-поселення.
Депутати Європейського парламенту засудили винесені російською владою вироки представникам Меджлісу Ільмі Умерову та Ахтему Чийгозу.
Українська правда