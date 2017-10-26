Умеров и Чийгоз планируют поехать в оккупированный Крым

Заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз собираются снова вернуться в оккупированный Россией Крым, чтобы повидаться с родными и друзьями.

Об этом они заявили во время брифинга в Анкаре, который транслировал телеканал "112".

По словам Умерова, их освобождение стало возможным благодаря неимоверным усилиям общественности, президентов Украины и Турции, представителей крымскотатарского народа.

"Мы ложно обвинялись Россией в преступлениях, которых не совершали. Но благодаря усилиям небезразличных людей, мы были освобождены. Нам неизвестны подробности переговоров и не знаем, что будет если мы попытаемся пересечь границу между Херсонской областью и Крымом", - сказал Умеров.

Он отметил, что никаких обещаний не ездить на полуостров ни он, ни Чийгоз не давали и никто им таких условий не ставил, поэтому через некоторое время они попытаются вернуться на полуостров.

В свою очередь Чийгоз подтвердил слова Умерова о планах вернуться в Крым.

"Когда меня забирали, у меня не было возможности попрощаться с отцом и детьми. Поэтому я намерен вернуться домой", - сказал он.

Также представители Меджлиса высказали благодарность всем, кто их поддерживал и боролся за их освобождение, в особенности президентам Украины и Турции.

"К сожалению, у нас не было возможности повидаться с Эрдоганом, но в скором времени мы снова будем в Анкаре и для нас будет большой честью лично его поблагодарить", - сказал Чийгоз.

"Кроме того, старания президента Украины для нашего освобождения показали большую силу и мощь, которая стоит за всеми гражданами Украины, проживающими в Крыму. Это очень важно. За 2 года и 9 месяцев, которые я провел в СИЗО, я встречался и с другими нашими заключенными, в том числе и с Сенцовым. Подобная поддержка дает для нас там безопасность", - сказал он.

"То, что нас таки освободили, после вынесения Россией приговора, говорит о том, что был первый эпизод в борьбе за освобождение Крыма и восстановление целостности Украины. Борьба продолжается", - сказал Умеров.

Освобожденные представители Меджлиса подчеркнули, что не прекратят попытки бороться за то, чтобы аннексированный Крым снова вернулся в состав Украины и чтобы прекратились репрессии против людей, проживающих на полуострове, в частности представителей крымскотатарского народа.

"Я горжусь тем, что я гражданин Украины. Выбор нашего народа - быть в составе Украины", - сказал Чийгоз.

Как известно, 11 сентября российский суд в аннексированном Крыму приговорил Ахтема Чийгоза к 8 годам колонии строгого режима. Его защита подала две апелляции на это решение суда.

Российские власти оккупированного Крыма обвиняет его в организации массовых беспорядков.

27 сентября подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд вынес приговор по делу Ильми Умерова и назначил ему наказание в виде двух лет колонии-поселения.

Депутаты Европейского парламента осудили вынесенные российскими властями приговоры представителям Меджлиса Ильми Умерову и Ахтему Чийгозу.

25 октября, осужденных оккупантами Крыма заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза выдали Турции. Оттуда они отправились в Украину.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что Умеров и Чийгоз будут жить и работать в Киеве.

Яна Миланова, УП







