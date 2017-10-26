Умеров і Чийгоз планують поїхати в окупований Крим

Заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз збираються знову повернутися до окупованого Росією Криму, щоб побачитися з рідними та друзями.

Про це вони заявили під час брифінгу в Анкарі, який транслював телеканал "112".

За словами Умерова, їх звільнення стало можливим завдяки неймовірним зусиллям громадськості, президентів України та Туреччини, представників кримськотатарського народу.

"Ми звинувачувалися Росією в злочинах, яких не скоювали. Але завдяки зусиллям небайдужих людей, ми були звільнені. Нам невідомі подробиці переговорів і не знаємо, що буде якщо ми спробуємо перетнути кордон між Херсонською областю та Кримом", - сказав Умеров.

Він зазначив, що ніяких обіцянок не їздити на півострів ні він, ні Чийгоз не давали і ніхто їм таких умов не ставив, тому через деякий час вони спробують повернутися на півострів.

У свою чергу Чийгоз підтвердив слова Умерова про плани повернутися до Криму.

"Коли мене забирали, у мене не було можливості попрощатися з батьком і дітьми. Тому я маю намір повернутися додому ", - сказав він.

Також представники Меджлісу висловили подяку всім, хто їх підтримував і боровся за їх звільнення, особливо президентам України і Туреччини.

"На жаль, у нас не було можливості побачитися з Ердоганом, але незабаром ми знову будемо в Анкарі і для нас буде великою честю особисто йому подякувати", - сказав Чийгоз.

"Крім того, старання президента України за наше визволення показали велику силу і міць, яка стоїть за всіма громадянами України, які проживають у Криму. Це дуже важливо. За 2 роки і 9 місяців, які я провів у СІЗО, я зустрічався і з іншими нашими ув'язненими, в тому числі і з Сенцовим. Подібна підтримка дає для нас там безпеку ", - сказав він.

"Те, що нас таки звільнили, після винесення Росією вироку, говорить про те, що це був перший епізод в боротьбі за звільнення Криму і відновлення цілісності України. Боротьба триває ", - сказав Умеров.

Звільнені представники Меджлісу підкреслили, що не припинять спроби боротися за те, щоб анексований Крим знову повернувся до складу України і щоб припинилися репресії проти людей, які проживають на півострові, зокрема представників кримськотатарського народу.

"Я пишаюся тим, що я громадянин України. Вибір нашого народу - бути в складі України",- сказав Чийгоз.

Як відомо, 11 вересня російський суд в анексованому Криму засудив Ахтема Чийгоза до 8 років колонії суворого режиму. Його захист подав дві апеляції на це рішення суду.

Російська влада окупованого Криму звинувачує його в організації масових заворушень.

27 вересня підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд виніс вирок у справі Ільмі Умерова і призначив йому покарання у вигляді двох років колонії-поселення.

Депутати Європейського парламенту засудили винесені російською владою вироки представникам Меджлісу Ільмі Умерову та Ахтему Чийгозу.

25 жовтня, засуджених окупантами Криму заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза видали Туреччині. Звідти вони вирушили в Україну.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що Умеров і Чийгоз будуть жити і працювати в Києві.

Яна Міланова, УП