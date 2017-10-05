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Ляшко пытается примазаться к Революции на граните – участники голодовки

Четверг, 5 октября 2017, 13:15

Участники "Революции на граните" возмутились заявлениями лидера Радикальной партии Олега Ляшко относительно его участия в студенческой голодовке в Киеве в 1990 году.

Пост Ляшко в социальной сети Facebook вызвал оживленное обсуждение

"Ляшко решило примазаться к историческому событию. И, как всегда, вошло в историю известным местом. Никто из участников Ляшко на площади не видел. И фото, конечно, не октябрьское. Мародер", – пишет в частности журналист Вахтанг Кипиани.

 

Известный львовский активист Андриан Клищ, который в 1990 году возглавлял охрану студенческого лагеря и непосредственно вел учет участников акции, также подтвердил изданию Zaxid.net, что в течение всего 16-дневного хода акции Олега Ляшко среди участников не было.

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Нет имени Олега Ляшко и в полном списке участников Студенческой революции на граните, который есть в открытом доступе в сети.

Многие очевидцы тех событий обратили внимание, что в те дни в Киеве было довольно холодно, что подтверждается архивными фото со студенческой голодовки, а на фотографии, опубликованной Ляшко, он одет довольно легко. Кроме того, на этой фотографии нет никаких палаток, отмечает издание.

Кроме этого, как утверждает ICTV, Олег Ляшко переехал с Черниговщины в Киев только в 1991 году, после чего начал работу внештатным корреспондентом, а затем заведующим отделом редакции газеты Киевского обкома комсомола "Молодая гвардия". В октябре 1990 года Олегу Ляшко было 17 лет.

Темы: Ляшко Олег
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