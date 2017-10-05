Ляшко намагається примазатись до Революції на граніті – учасники голодування

Учасники "Революції на граніті" обурилися заявами лідера Радикальної партії Олега Ляшка щодо його участі в студентському голодуванні в Києві в 1990 році.

Пост Ляшка у соціальній мережі Facebook викликав жваве обговорення

"Ляшко вирішило примазатись до історичної події. І, як завжди, увійшло в історію відомим місцем. Ніхто з учасників Ляшка на майдані не бачив. І фото, ясна річ, не жовтневе. Мародер", – пише зокрема журналіст Вахтанг Кіпіані.

Відомий львівський активіст Андріан Кліщ, який у 1990 році очолював охорону студентського табору і безпосередньо вів облік учасників акції, також підтвердив виданню Zaxid.net, що протягом усього 16-денного перебігу акції Олега Ляшка серед учасників не було.

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Немає імені Олега Ляшка і в повному списку учасників Студентської революції на граніті, який є у відкритому доступі в мережі.

Чимало очевидців тодішніх подій звернули увагу, що у ті дні в Києві було досить холодно, що підтверджується архівними фото зі студентського голодування, а на світлині, опублікованій Ляшком, він одягнутий досить легко. Окрім того, на тій світлині нема жодних наметів, зазначає видання.

Крім цього, як стверджує ICTV, Олег Ляшко переїхав з Чернігівщини до Києва лише у 1991 році, після чого розпочав роботу позаштатним кореспондентом, а згодом завідувачем відділу редакції газети Київського обкому комсомолу "Молода гвардія". У жовтні 1990 року Олегові Ляшку було 17 років.