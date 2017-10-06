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Более половины украинцев готовы с оружием защищать целостность Украины

Пятница, 6 октября 2017, 08:27

Боле половины украинцев готовы защищать Украину в случае возникновения соответствующей угрозы.

Такие результаты обнародовала социологическая служба "Рейтинг", проведённого  20-29 сентября 2017 года.

Согласно результатам исследования, , 54% опрошенных выразили готовность в случае возникновения соответствующей угрозы отстаивать территориальную целостность Украины с оружием в руках, что почти вдвое больше по сравнению с 2012 годом.

Таких две трети среди жителей Центра и Запада. На Юге таких - половина. Зато на Востоке 52% сказали, что не готовы защищать Родину с оружием в руках (26% готовы, 22% - не определились).

Патриотически настроенных больше среди мужчин, украиноязычных и более обеспеченных.

Были опрошены жители Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения.

Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Погрешность  не более 2,2%.

Украинская правда

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