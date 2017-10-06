Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Парубий подписал закон о пенсионной реформе

Пятница, 6 октября 2017, 20:16

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий", которым вводится пенсионная реформа.

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Закон передан на подпись президенту.

Как известно, 3 октября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о пенсионной реформе

Документ, в частности, предусматривает модернизацию пенсий и повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет с 1 января 2018 года.

Рекомендуем также почитать: Хочу на пенсию. Как изменит жизнь украинцев "реформа Гройсмана"

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Парубийпенсии
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Все новости...
Парубий
Парубий заболел коронавирусом
Парубий привел поддержку Черновол под ГБР несмотря на карантин
Парубий сходил на допрос в ГБР
Последние новости
09:59
Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник
09:56
Ничья мобилизация. Как пополнение армии парализовало власть
09:27
Авиарегулятор США завершил проверку первых 40 самолетов Boeing 737 MAX 9
09:20
В Германии продолжается хаос на дорогах из-за зимней погоды
09:15
обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ
09:05
Сунак сумел не допустить провала ключевого голосования по иммиграционной политике
08:52
В Хмельницкой области ночью уничтожили 3 вражеских дрона, в Днепропетровской области – 4
08:35
Кэмерон провел параллели между Путиным и Гитлером и призвал не умиротворять президента РФ
08:32
Из-за ночной атаки дронами есть разрушения на Херсонщине и Николаевщине
08:09
Силы обороны уничтожили 24 артсистемы и 21 танк россиян за сутки
Все новости...
Реклама: