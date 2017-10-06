Парубій підписав закон про пенсійну реформу
П'ятниця, 6 жовтня 2017, 20:16
Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій", яким запроваджується пенсійна реформа.
Про це повідомляє прес-служба парламенту.
Закон переданий на підпис президенту.
Як відомо, 3 жовтня Верховна Рада ухвалила урядовий проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення пенсій".
Документ, зокрема, передбачає проведення осучаснення пенсій і підвищення мінімального страхового стажу для виходу на пенсію з 15 до 25 років з 1 січня 2018 року.
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Українська правда