Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Калиновке расчищают 5-километровую зону вокруг арсенала

Понедельник, 9 октября 2017, 08:39

В Калиновке Винницкой области очищают от взрывоопасных предметов местность в 5-километровой зоне вокруг военного арсенала.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, пиротехники уже выполнили 416 заявок и обследовали на наличие взрывоопасных предметов 20 645 га территории.

В ходе проведения работ по гуманитарному разминированию 1834 взрывоопасных предметов обнаружено, изъято и передано представителям 48 арсенала.

По состоянию на 7 утра 9 октября открытых очагов горения и взрывов боеприпасов на территории склада не наблюдается.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 1493 человек и 288 единиц техники.

Как известно, вечером 26 сентября на складе боеприпасов в Калиновке Винницкой области произошел пожар с детонацией боеприпасов. Из зоны опасности эвакуировали более 30 тысяч местных жителей.

Взрывы прекратились утром 28 сентября, а уже после обеда спасатели завершили расчищать территорию в районе арсенала от взрывоопасных предметов. Под вечер четверга туда начали возвращаться местные жители.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что разминирование территории возле Калиновки продлится до конца ноября.

Следователи рассматривали сперва четыре основных версии пожара в Калиновке.

3 октября генпрокурор Юрий Луценко сказал, что основной версией следствия является диверсия – хотя ранее диверсионную группу не обнаружили.

Алена Рощенко, УП

Темы: Винницкая областьчрезвычайное происшествиеГСЧС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Все новости...
Винницкая область
В нескольких областях была угроза вражеской баллистики и БпЛА
В Винницкой области Силы обороны отрабатывают воздушные цели врага – ОВА
Из военкомата на суд. Как бывшие чиновники-коррупционеры возобновляются на работу
Последние новости
10:10
К десятой годовщине войны УП проведет конференцию "Как победить Голиафа"
09:59
Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник
09:56
Ничья мобилизация. Как пополнение армии парализовало власть
09:27
Авиарегулятор США завершил проверку первых 40 самолетов Boeing 737 MAX 9
09:20
В Германии продолжается хаос на дорогах из-за зимней погоды
09:15
обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ
09:05
Сунак сумел не допустить провала ключевого голосования по иммиграционной политике
08:52
В Хмельницкой области ночью уничтожили 3 вражеских дрона, в Днепропетровской области – 4
08:35
Кэмерон провел параллели между Путиным и Гитлером и призвал не умиротворять президента РФ
08:32
Из-за ночной атаки дронами есть разрушения на Херсонщине и Николаевщине
Все новости...
Реклама: