В Калиновке расчищают 5-километровую зону вокруг арсенала

В Калиновке Винницкой области очищают от взрывоопасных предметов местность в 5-километровой зоне вокруг военного арсенала.



Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, пиротехники уже выполнили 416 заявок и обследовали на наличие взрывоопасных предметов 20 645 га территории.



В ходе проведения работ по гуманитарному разминированию 1834 взрывоопасных предметов обнаружено, изъято и передано представителям 48 арсенала.



По состоянию на 7 утра 9 октября открытых очагов горения и взрывов боеприпасов на территории склада не наблюдается.



К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 1493 человек и 288 единиц техники.

Как известно, вечером 26 сентября на складе боеприпасов в Калиновке Винницкой области произошел пожар с детонацией боеприпасов. Из зоны опасности эвакуировали более 30 тысяч местных жителей.



Взрывы прекратились утром 28 сентября, а уже после обеда спасатели завершили расчищать территорию в районе арсенала от взрывоопасных предметов. Под вечер четверга туда начали возвращаться местные жители.



Премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что разминирование территории возле Калиновки продлится до конца ноября.

Следователи рассматривали сперва четыре основных версии пожара в Калиновке.

3 октября генпрокурор Юрий Луценко сказал, что основной версией следствия является диверсия – хотя ранее диверсионную группу не обнаружили.

Алена Рощенко, УП