В нескольких областях была угроза вражеской баллистики и БпЛА

Ночью 3 июля Воздушные силы сообщили об угрозе баллистического удара в Запорожье, Полтавской области, вражеских БпЛА в Черкасской и Винницкой областях, а также о работе ПВО в Кировоградской области.

Источник: Воздушные силы

Детали: Воздушники предупредили о баллистике в направлении Запорожья.

Реклама:

Позже они сообщили об угрозе применения баллистического вооружения в Полтавской области, а также работу ПВО в Кировоградской области.

Обновлено: В 02:36 Воздушные силы информировали об угрозе применения врагом ударных БпЛА.

В 02:44 стало известно об угрозе вражеских ударных БпЛА в Винницкой области.

ВИДЕО ДНЯ

В 03:11 был объявлен отбой в Полтавской области.

В 03:29 отбой тревоги объявили в Запорожской области.

На рассвете были объявлены отбои и в других областях.