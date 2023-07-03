В нескольких областях была угроза вражеской баллистики и БпЛА
Понедельник, 3 июля 2023, 02:38
Ночью 3 июля Воздушные силы сообщили об угрозе баллистического удара в Запорожье, Полтавской области, вражеских БпЛА в Черкасской и Винницкой областях, а также о работе ПВО в Кировоградской области.
Источник: Воздушные силы
Детали: Воздушники предупредили о баллистике в направлении Запорожья.
Позже они сообщили об угрозе применения баллистического вооружения в Полтавской области, а также работу ПВО в Кировоградской области.
Реклама:
Обновлено: В 02:36 Воздушные силы информировали об угрозе применения врагом ударных БпЛА.
В 02:44 стало известно об угрозе вражеских ударных БпЛА в Винницкой области.
В 03:11 был объявлен отбой в Полтавской области.
ВИДЕО ДНЯ
В 03:29 отбой тревоги объявили в Запорожской области.
На рассвете были объявлены отбои и в других областях.