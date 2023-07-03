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В нескольких областях была угроза вражеской баллистики и БпЛА

Ольга ГлущенкоПонедельник, 3 июля 2023, 02:38
В нескольких областях была угроза вражеской баллистики и БпЛА
фото Getty Images

Ночью 3 июля Воздушные силы сообщили об угрозе баллистического удара в Запорожье, Полтавской области, вражеских БпЛА в Черкасской и Винницкой областях, а также о работе ПВО в Кировоградской области.

Источник: Воздушные силы

Детали: Воздушники предупредили о баллистике в направлении Запорожья.

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Позже они сообщили об угрозе применения баллистического вооружения в Полтавской области, а также работу ПВО в Кировоградской области.

Обновлено: В 02:36 Воздушные силы информировали об угрозе применения врагом ударных БпЛА.

В 02:44 стало известно об угрозе вражеских ударных БпЛА в Винницкой области.

ВИДЕО ДНЯ

В 03:11 был объявлен отбой в Полтавской области.

В 03:29 отбой тревоги объявили в Запорожской области.

На рассвете были объявлены отбои и в других областях.

Темы: Полтавская областьЗапорожьеВинницкая областьЧеркасская область
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