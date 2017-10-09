Эрдоган избегает вопросов о введении санкций против РФ

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган ушел от ответа о возможности введения санкций против Российской Федерации.

Это следует из его ответа на совместной пресс-конференции с главой Украинского государства Петром Порошенко в Киеве, пишет УНИАН.

В частности, лидера турецкого государства спросили, готова ли его страна к введению санкций в отношении России, учитывая постоянные заявления о поддержке территориальной целостности Украины.



"Я и на предыдущих пресс-конференциях рассказывал, насколько деликатным для нас является вопрос Крыма. Мы сейчас пытаемся принять любые меры в отношении наших братьев крымских татар, которые находятся в заключении, и я думаю, что со временем мы получим результат этих усилий", - сказал Эрдоган.

"Мы следим за этой ситуацией, и позиция Турции относительно Крыма и вообще в этих вопросах как на национальном, так и международном уровнях, известна. Мы не видим наших братьев отдельно от нас, и не видим их такими в будущем", - заявил президент Турции.





